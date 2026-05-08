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“Il Mausoleo Ossario Garibaldino e Goffredo Mameli”. Lunedì 11 maggio l’ultimo appuntamento con RISORGIMENTO A ROMA

DiAgata Giuliano

Mag 8, 2026

“Il Mausoleo Ossario Garibaldino e Goffredo Mameli”. Lunedì 11 maggio l’ultimo appuntamento con RISORGIMENTO A ROMA

Il ciclo di conferenze organizzate da Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e curato dal prof. Miguel Gotor

Lunedì 11 maggio 2026, alle ore 17, presso l’Archivio Storico Capitolino (Piazza dell’Orologio 4) si terrà l’ultimo appuntamento della rassegna RISORGIMENTO A ROMA con la conferenza del Prof. Miguel Gotor (Università degli Studi di Roma Tor Vergata) dal titolo “Il Mausoleo Ossario Garibaldino e Goffredo Mameli”. L’incontro sarà incentrato sulla figura dell’autore dell’Inno d’Italia, morto nel 1849 mentre difendeva la Repubblica Romana, con una panoramica sull’Ossario garibaldino, dove è stato seppellito.

La rassegna – con ingresso libero e prenotazione consigliata – è organizzata dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, in occasione degli eventi commemorativi dedicati alla costituzione della Repubblica Romana e nell’ambito di un più vasto progetto di studi e di riletture interpretative sullo sviluppo del Risorgimento nella città di Roma.

Miguel Gotor, storico, docente universitario e politico, insegna Storia moderna presso l’Università di Roma Tor Vergata. Si occupa di storia della vita religiosa fra Cinque e Seicento, in particolare di santi, eretici e inquisitori, e di storia italiana degli anni Settanta del Novecento. Tra i suoi libri si ricordano I beati del papa. Santità, inquisizione e obbedienza in età moderna (Olschki, 2002), Chiesa e santità nell’Italia moderna (Laterza, 2004), Santi stravaganti. Agiografia, ordini religiosi e censura ecclesiastica nella prima età moderna (Aracne, 2012) e Il memoriale della Repubblica. Gli scritti di Aldo Moro dalla prigionia e l’anatomia del potere italiano (Einaudi, 2011). Ha curato anche Aldo Moro, Lettere dalla prigionia (Einaudi, 2008, Premio Viareggio-Rapaci per la saggistica), una raccolta di scritti di Enrico Berlinguer, La passione non è finita, (Einaudi, 2013) e ha inoltre pubblicato L’Italia nel Novecento. Dalla sconfitta di Adua alla vittoria di Amazon (Einaudi, 2019 e 2021) e Generazione settanta. Storia del più lungo decennio del secolo breve (Einaudi, 2022). Il suo ultimo volume è L’omicidio di Piersanti Mattarella. L’Italia nel mirino: Palermo, Ustica, Bologna 1979-1980 (Einaudi, 2025). Dal 2013 al 2018 è stato senatore della Repubblica e dal 2021 al 2024 assessore alla cultura del comune di Roma.

Agata Giuliano

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