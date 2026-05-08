BRACCHI, FLOTTA AMPLIATA CON 14 NUOVI MEZZI E SVOLTA GREEN CON L’HVO AL TRANSPOTEC

Dal 13 al 16 maggio, Bracchi sarà tra i protagonisti di Transpotec Logitec, la fiera milanese leader in Italia per autotrasporto e logistica. Il Gruppo presenterà le proprie eccellenze operative, focalizzandosi su innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. Presso lo stand aziendale, i visitatori potranno scoprire le soluzioni integrate di Bracchi, dalla logistica tecnica ai trasporti eccezionali della business unit “Special & Heavy”.

L’azienda presenterà la propria recente svolta green, è stata infatti accelerata l’adozione dei biocarburanti HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). Questo biocarburante idrogenato, derivato da materie prime rinnovabili e scarti vegetali, rappresenta la soluzione chiave per la decarbonizzazione del trasporto pesante nel breve e medio termine. L’azienda ha strutturato un piano ambizioso che ha già raggiunto in Italia l’utilizzo di carburante HVO che copre tre quarti del fabbisogno, percentuali leggermente inferiori se si analizzano i dati a livello europeo. Questa scelta permette una riduzione drastica delle emissioni di anidride carbonica (fino al 90% rispetto al diesel tradizionale).

Tra novembre 2025 e marzo 2026, inoltre, il Gruppo ha avviato un importante piano di rinnovo della flotta investendo su 14 nuovi automezzi tecnologicamente avanzati. Le acquisizioni sono state distribuite strategicamente tra le diverse sedi presenti in tutto il Nord Italia. La scelta si è focalizzata su modelli ad alte prestazioni per ottimizzare l’efficienza operativa e la sostenibilità del trasporto. Il valore complessivo dell’investimento ammonta a circa 1,8 milioni di euro.

“La nostra presenza a Transpotec Logitec segna una tappa fondamentale nel percorso di evoluzione del Gruppo”, commenta l’amministratore delegato Umberto Ferretti. “L’investimento per l’ampliamento della flotta non è solo un potenziamento numerico, ma una dichiarazione d’intenti: vogliamo guidare la trasformazione del trasporto pesante verso un modello realmente sostenibile. L’adozione del biocarburante HVO, che oggi copre già il 75% del nostro fabbisogno nazionale, ci permette di abbattere drasticamente le emissioni senza compromettere l’efficienza operativa. Bracchi continua a distinguersi per la capacità di gestire la complessità, dalla logistica tecnica ai trasporti ‘Special & Heavy’. La nostra forza risiede nell’integrazione tra mezzi d’avanguardia e competenze umane di eccellenza, e nella capacità di costituirsi come punto di riferimento per i nostri clienti. Siamo orgogliosi di presentarci come partner strategico per le aziende che cercano soluzioni logistiche sicure, innovative e rispettose dell’ambiente, confermando la nostra vocazione di pionieri nel settore della movimentazione eccezionale e globale”.

La flotta del Gruppo Bracchi oggi offre soluzioni logistiche integrate grazie a una dotazione tecnologica di prim’ordine e a un parco mezzi estremamente variegato. L’azienda gestisce una struttura operativa imponente che conta 120 trattori stradali (sia standard che eccezionali) e ben 210 semirimorchi, a cui si aggiungono 25 tra motrici e furgoni per una copertura capillare del territorio.

Il vero punto di forza risiede nella business unit “Special & Heavy”, dedicata ai trasporti eccezionali e pesanti. La flotta dispone di trattori stradali con configurazioni 4×2, 6×2 e fino all’imponente 8×4, supportati da semirimorchi e rimorchi modulari che possono raggiungere le 100 linee d’assi. Per i carichi che sfidano le dimensioni standard, Bracchi utilizza tavole ribassate e kesselbruck (ponti a trave) specifici per trasporti extra-altezza, oltre a veicoli modulari heavy duty e piattaforme semoventi per la movimentazione di carichi critici.

L’operatività è completata da una serie di equipaggiamenti tecnici progettati su misura: martinetti e cavallette idrauliche, centraline e binari a scorrimento che permettono di gestire ogni carico con precisione millimetrica. Un’attenzione particolare è rivolta alla sicurezza e alla conformità normativa: la flotta è attrezzata per il trasporto merci ADR (merci pericolose), con autisti e collaboratori costantemente aggiornati e in possesso di patentini specifici.

Oltre ai trasporti su gomma, Bracchi eccelle nel Vertical Transport e nelle consegne con gru, avvalendosi di carrelli speciali (a culla, ribassati, autocaricanti e telescopici). Questa combinazione di mezzi “standard” e strumentazioni altamente specialistiche permette al Gruppo di posizionarsi come un partner unico in grado di risolvere sfide logistiche complesse, dalla piccola consegna urbana al grande trasporto industriale sovradimensionato.