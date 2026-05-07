Secondo appuntamento nel 2026 per il progetto “Collisioni”, ideato da Identità Musicali ETS: “Brahms vs Pink Floyd” è in programma domani alle ore 21:00 all’Auditorium Palazzo Sirena di Francavilla al Mare. L’iniziativa si propone di evidenziare punti di contatto e differenze tra musica classica e contemporanea, mettendo a confronto il romanticismo di Johannes Brahms con il rock progressivo dei Pink Floyd. Sarà un concerto narrato che unisce analisi musicale e sperimentazione, offrendo un’esperienza immersiva in cui il tema centrale è il tempo, inteso sia come elemento musicale sia come percezione soggettiva. Attraverso trasformazioni e contaminazioni, la musica viene presentata come un processo dinamico, capace di evolversi e contribuire alla costruzione di un’identità artistica.

Secondo appuntamento del 2026 per “Collisioni” – le dichiarazioni di Alfredo Bruno

« ‘Collisioni’ è un format che abbiamo creato già da quattro anni – ha dichiarato Alfredo Bruno, presidente di Identità Musicali ETS e autore dello spettacolo – Ogni spettacolo verte su un’idea, un argomento che accomuna la poetica e l’estetica dei due protagonisti che scegliamo. In questo caso il tema è il tempo percepito, quello della musica, quello che viene a dilatarsi nella memoria. Se si ragiona non più su generi musicali, ma su argomenti che hanno affascinato i nostri autori, vedremo che Brahms (uno dei maggiori scienziati dell’armonia e della forma musicale) e i Pink Floyd (grandi ricercatori della scena progressiva rock) hanno tradotto la loro idea del tempo in musica e noi abbiamo lavorato su questo. È la seconda volta che commissioniamo integralmente gli arrangiamenti a un compositore, in questo caso specifico Gabriele Boccio che ha rielaborato in sette brani degli incontri impossibili fra Brahms e Pink Floyd».

(foto di Studio 214)

L’Ensemble Baccano

Protagonista della serata sarà l’Ensemble Baccano con arrangiamenti ed elettronica curati da Gabriele Boccio e la narrazione affidata ad Alfredo Bruno. La formazione (quintetto d’archi, chitarra ed elettronica) combinerà strumenti tradizionali e tecnologie contemporanee, creando un dialogo sonoro innovativo e molto all’avanguardia. Gli eventi di Identità Musicali ETS a Francavilla al Mare sono realizzati con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Abruzzo e del Comune di Francavilla al Mare nell’ambito del progetto La Casa del Baccano.

Identità Musicali ETS, nata nel 2021, riunisce giovani musicisti abruzzesi con l’obiettivo di promuovere una fruizione innovativa della musica classica e riunire musicisti del territorio abruzzese. L’Ensemble Baccano è la sua formazione orchestrale. Porta avanti la passione di musicisti abruzzesi under 35 ed è caratterizzata da un organico in continuo cambiamento e da una forte attenzione alla sperimentazione. Gabriele Boccio, compositore elettroacustico e violoncellista, è attivo in ambito internazionale e impegnato nella ricerca sul rapporto tra strumenti ed elaborazione del suono.

I biglietti

I biglietti per “Collisioni. Brahms vs Pink Floyd” sono acquistabili nei rivenditori autorizzati Ciaotickets e al link https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/collisioni-brahms-vs-pink-floyd e presso l’Auditorium nelle due ore precedenti lo spettacolo. Questi i prezzi: 10 € intero, 7.50 € convenzionati, 5.00 € under 25 (+ 1.00 € prevendita online).

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

