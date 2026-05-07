Eco Sport Day 2026 tra ambiente e grandi ospiti per una giornata unica

COMUNICATO STAMPA

Eco Sport Day 2026, Aprilia pronta alla seconda edizione: sport, ambiente e grandi ospiti per una giornata unica

Aprilia si prepara ad accogliere la seconda edizione dell’Eco Sport Day, il grande evento che unisce sport, sostenibilità e partecipazione attiva. L’appuntamento è fissato per il 16 maggio 2026 presso Rida Ambiente, in via Gorgona, con ingresso libero e partecipazione gratuita per tutta la giornata.

Non solo sport, ma un vero e proprio momento di confronto culturale e ambientale. L’Eco Sport Day nasce infatti con l’obiettivo di promuovere sani stili di vita e, allo stesso tempo, affrontare temi centrali per il futuro del territorio: economia circolare, gestione dei rifiuti, processi di trattamento e sindrome Nimby, cioè l’opposizione alla realizzazione dei progetti. Un’occasione concreta per informare, coinvolgere e creare consapevolezza.

Il programma si sviluppa lungo l’intera giornata, a partire dalle ore 9 con accoglienza e registrazioni, fino agli eventi serali. Cuore pulsante sarà il talk ambientale con ospiti di primo piano: Chicco Testa, Jacopo Giliberto, Monica Tommasi (associazione Amici della Terra), il docente universitario Piero Sirini, l’avvocato Francesco Fonderico e la conduzione della giornalista del Tg5 Francesca Cenci. Attesissimo anche Vincenzo Schettini, protagonista con “La fisica che ci piace”, capace di rendere la scienza accessibile e coinvolgente.

Accanto al confronto, spazio allo sport in tutte le sue forme: saranno allestiti tre campi da calcio, un campo da rugby, quattro campi da basket e quattro da volley, oltre a una pista per il salto in lungo. In programma tornei, esibizioni e attività aperte a tutte le età, dalla zumba alla kickboxing, fino a un percorso gonfiabile in stile “giochi senza frontiere” pensato per il divertimento e l’inclusione.

Non mancheranno i grandi nomi dello sport. Tra gli ospiti d’eccezione ci saranno Francesca Lollobrigida, doppia medaglia d’oro olimpica, Simone Perrotta, campione del mondo con la Nazionale italiana di calcio nel 2006, e il giocatore di volley Filippo Lanza. Con loro sono previsti momenti di incontro, confronto e premiazione, per raccontare lo sport non solo come risultato agonistico, ma anche come disciplina, educazione, rispetto delle regole e capacità di fare squadra.

Coinvolte anche realtà del territorio come associazioni sportive, scuole di danza, la palestra di Selciatella e l’associazione Raggio di Sole di Aprilia, che parteciperanno alla manifestazione contribuendo a rendere l’Eco Sport Day una vera giornata di comunità.

Ampio spazio anche ai laboratori didattici dedicati al riuso creativo dei materiali di scarto, con attività pensate per sensibilizzare sul tema della sostenibilità in modo concreto e partecipativo.

Sul fronte dell’accoglienza, l’area food sarà gestita da una cooperativa sociale con proposte alla brace e un’offerta inclusiva per tutti: menu dedicati a vegani, vegetariani, celiaci e intolleranti. Previsto anche un open bar con colazioni, succhi e acqua fresca per tutta la giornata.

L’intrattenimento sarà continuo: musica dal vivo con il gruppo Galileo e le cover dei Queen durante la pausa pranzo, DJ set per tutta la mattinata e animazione diffusa.

A chiudere la giornata, spazio allo spettacolo sportivo con la Rida Energy Night, alla sua seconda edizione: sul ring della kickboxing si sfideranno per il titolo italiano ITMAO il campione in carica Lorenzo Panaro e lo sfidante Stefan Duricic, per un evento serale che promette grande partecipazione.

Eco Sport Day 2026 si conferma così un appuntamento capace di unire sport, educazione ambientale e comunità, trasformando una giornata di festa in un’occasione di crescita collettiva.

Ufficio Stampa

RIDA AMBIENTE SRL

Aprilia, 07/05/2026