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Agricoltura, il tour nazionale di Confeuro sbarca in Calabria

DiMarco Montini

Mag 7, 2026

Agricoltura, il tour nazionale di Confeuro sbarca in Calabria

“Prosegue il tour nazionale della Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo, insieme a Caf e Patronato Labor, ente promosso dalla Confeuro: questa settimana tappa a Lamezia Terme, in Calabria. Un percorso voluto dal presidente Confeuro, Andrea Tiso, e dalla presidente del Patronato Labor, Carmela Tiso, per incontrare cittadini, agricoltori, piccoli e medi imprenditori del settore primario, iscritti e associati, e raccogliere le esigenze reali delle comunità e del settore primario. “In un momento in cui l’agricoltura italiana vive sfide globali e geopolitiche sempre più delicata complesse – dichiara Andrea Tiso -, come Confeuro sentiamo la responsabilità di essere presenti sui territori per ascoltare, confrontarci e offrire strumenti concreti a chi lavora ogni giorno per garantire il futuro del comparto primario. Il contatto diretto con le persone è la base per costruire politiche agricole efficaci e realmente rappresentative”. Il tour, che ha toccato diverse regioni dal Nord al Sud Italia, rappresenta anche un’occasione importante per far conoscere l’impegno del Caf e del Patronato Labor nel garantire servizi di qualità e supporto quotidiano alle famiglie, ai lavoratori e agli imprenditori. “Siamo accanto alle persone non solo per ascoltare, ma anche per offrire soluzioni – sottolinea ancora il presidente nazionale della Confeuro -. Il Patronato e Caf sono punti di riferimento per chi ha bisogno di orientamento e assistenza, sia in ambito previdenziale che fiscale. Questo tour ci consente di rafforzare la nostra presenza e costruire un dialogo sempre più diretto con la cittadinanza e con i piccoli e media produttori del settore primario, che quotidianamente aiutiamo anche tramite i nostri CAA, centri di assistenza agricola dislocati sul territorio nazionale”. Confeuro, inoltre, conta una base associativa di oltre 300mila soci, conta su circa 500 operatori sociali, e i suoi dipendenti sono a disposizione della comunità per offrire servizi di tutela previdenziale, assistenziale e fiscale attraverso il Patronato Labor e il Centro di Assistenza Fiscale.

Marco Montini

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