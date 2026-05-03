“Nella macchina mia”, il nuovo singolo di Katia Zaia

Katia Zaia è un’artista poliedrica di origini siciliane. Intraprende il suo percorso musicale con il singolo “Me río de ti”, definito dall’artista un autentico “inno alla vita”, capace di trasmettere energia positiva e leggerezza. A questo debutto segue “Privé”, brano che segna un ulteriore passo nella sua evoluzione artistica: la collaborazione con un rapper e il suo producer arricchisce il pezzo di sonorità moderne e coinvolgenti, permettendole di farsi spazio nelle classifiche delle principali radio trap italiane.

La sua vena autoriale emerge con “Virale”, scritto interamente da lei, un brano fresco e spensierato che si impone come potenziale tormentone estivo, capace di conquistare il pubblico anche sui social. Con “Nella macchina mia”, infine, Katia Zaia esplora atmosfere più intense e sensuali, fondendo le sonorità mediterranee con suggestioni flamenco, in un’interpretazione carica di passione e personalità. Attraverso questi progetti musicali, la cantautrice siciliana conferma la sua versatilità e la capacità di muoversi con naturalezza tra generi diversi, distinguendosi come un’artista capace di unire carisma, originalità e una forte identità musicale.

Scritto dalla cantautrice Katia Zaia che si riconferma come ogni anno in cima alle classifiche di musica, artista libera e indipendente come la sua personalità che non vuole vincoli e etichette e che denota la grande forza d’animo e passione per la musica, “Virale” non è solo la canzone fresca e allegra che tutti grandi e piccini possono cantare questa estate ma è anche un messaggio di solidarietà. Non a caso la scelta di questo titolo affinché sia virale il messaggio di pace nel mondo che in questo momento così delicato stiamo vivendo, solidarietà con tutte le popolazioni che in questo momento stanno soffrendo, simbolo una tra tante la gente del meraviglioso popolo cubano a cui si ispira il videoclip come tanta pace e bene per le terre della Palestina dilaniate dalle bombe. Virale non ha età, colore, ne genere,con questo brano l’artista vuole trasmettere a tutti anche con l’ausilio del videoclip,un messaggio di amore che non ha limiti ne barriere.

Virale è già nell’aria, un movimento libero da tutto che diffonde solo l’amore. Virale non ha colore, eta’, sesso, ideologie, è già nell’aria questo movimento che ti prende e sale come la voglia che cresce in te, amiamoci e balliamola tutti insieme.



Autore Caterina Zaia

Label KZ record