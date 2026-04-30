Primo Maggio, Pace(Pd Marino): “Il diritto al lavoro è fondamento dignità della persona”

“In occasione della ricorrenza del Primo Maggio, Festa dei Lavoratori, desideriamo richiamare l’attenzione sul valore profondo del lavoro come fondamento della dignità della persona e pilastro della coesione sociale. Questa ricorrenza non è solo un momento celebrativo, ma simboleggia un’opportunità per riflettere sulle condizioni del lavoro allo stato attuale, sulle sfide ancora aperte e sugli impegni che le istituzioni devono assumere con responsabilità. Il lavoro non può e non deve essere precario, sottopagato o privo di tutele. È necessario continuare a promuovere politiche che garantiscano occupazione stabile, sicurezza nei luoghi di lavoro, equità salariale e diritti universali, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alle donne, ancora troppo spesso penalizzate. Le istituzioni, a tutti i livelli, hanno dunque il compito di sostenere lo sviluppo economico senza rinunciare alla giustizia sociale, investendo nella formazione, nell’innovazione e nella qualità del lavoro. Allo stesso tempo, è fondamentale rafforzare il confronto con le parti sociali e valorizzare il ruolo delle comunità locali nella costruzione di un futuro più equo e inclusivo. Come Partito Democratico, pertanto, rinnoviamo il nostro impegno affinché il lavoro torni ad essere al centro dell’agenda politica, come strumento di libertà, realizzazione personale e progresso collettivo”.

Così, in una nota, Daniela Pace, Segretaria cittadina del Partito Democratico Marino – Circolo “Bruno Astorre”