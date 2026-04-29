Agricoltura e sociale, al via il programma “AgriCura” della Fondazione Anna Mattioli

A Parma è tutto pronto per l’evento di presentazione del programma “AgriCura. – Alle radici del buon vivere”, ideato e promosso dalla Fondazione Anna Mattioli, nata nel 2021 con l’obiettivo di investire energie, risorse e azioni concrete nella cura, educazione e sostegno dei minori e a supporto delle loro famiglie fragili, nella Città Ducale e nel territorio della provincia.

L’iniziativa si svolgerà il prossimo venerdì 8 maggio, a partire dalle ore 11.00, presso la sede della Fondazione, nel Palazzetto di Piazza Ghiaia 21. “Questo nuovo progetto – spiega il Presidente della Fondazione Anna Mattioli, Roberto Pagliuca – è coerente con la sua mission, ovvero la collaborazione fra Istituzioni, Enti ed Associazioni per favorire innovazione sociale anche attraverso strumenti pedagogici che partano dalla corretta educazione ambientale dei minori di età per costruire percorsi comuni di coscienza civile e giusti comportamenti individuali per un “buon vivere”. Venerdì 8 maggio, dunque, racconteremo la nostra visione dell’agricoltura e della cultura della sostenibilità ambientale nel sostegno dei più fragili. Invitiamo cittadini e stampa a partecipare per una giornata dall’elevato valore sociale”. AgriCura, infatti, si fonda su tre assi di intervento che contribuiscono tutti all’implementazione dello scopo sociale della Fondazione nel territorio parmigiano, e non solo. EduBioBimbi: da tre anni, un programma di educazione dei piccoli studenti di Parma su ambiente e sostenibilità; IA. Intelligenza Agricola, incontri e confronto sulla buona pratica agricola negli istituti superiori; Agrisociale, la cura nella natura degli adolescenti fragili: conoscenza e impegno nella tutela della biodiversità.

All’evento saranno presenti per la Fondazione Anna Mattioli, il Presidente Roberto Pagliuca e la Consigliera Barbara Galanti, il consulente Andrea Ferrante e l’educatrice di EduBioBimbi Gemma Adorni. E’ prevista la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo istituzionale e sociale: per la Città di Parma, la Consigliera comunale Serena Brandini e l’Assessora ai Servizi educativi e Transizione digitale, Caterina Bonetti. Per il Comune di Tizzano Val Parma, il Vicesindaco Luca Miodini. Invitati, inoltre, il Direttore Ufficio Scolastico Provinciale Parma e Piacenza, Andrea Grossi; la Presidente del bio distretto Parma Bio Valley, Tiziana Sfriso e la referente Luisa Baldi; la Direttrice Generale del CER – Canale Emiliano Romagnolo, Raffaella Zucaro; il Presidente e il Direttore di Coldiretti Parma, Luca Cotti e Marco Orsi; la Presidente del Consorzio per la Bonifica Parmense, Francesca Mantelli. Interverranno, infine, Maria Adelia Zana, Responsabile del Mercato Campagna Amica Ghiaia; Enrico Zunino, Direttore della comunità Mondo Piccolo e Luisa Leonardi, psicologa e psicoterapeuta; Pierluigi Pellegri e Marco Morganti, per l’Azienda Agricola Biologica Agrichef di Capriglio.