Agricoltura, Confeuro: “Ricambio generazionale sia priorità di governo”

“Confeuro accoglie con soddisfazione l’apertura del bando “Generazione Terra” promossa da Ismea, che per l’anno in corso mette a disposizione 120 milioni di euro destinati all’acquisto di terreni da parte dei giovani imprenditori agricoli. Si tratta di un intervento significativo, che si muove nella giusta direzione in un Paese che ancora fatica a valorizzare pienamente il rapporto tra agricoltura e nuove generazioni. Favorire il ricambio generazionale nel comparto primario è una necessità non più rinviabile: in Italia, infatti, tale processo resta ancora troppo lento e deve diventare una priorità nell’agenda istituzionale, attraverso l’adozione di provvedimenti più mirati, concreti ed efficaci. Iniziative come Generazione Terra dunque rappresentano un segnale positivo, ma non sufficiente se non inserite all’interno di una strategia più ampia e strutturata – dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro – Confederazione Agricoltori Europei -. È fondamentale sostenere i giovani che intendono investire in agricoltura, non solo facilitando l’accesso alla terra, ma anche garantendo strumenti adeguati in termini di credito, formazione e innovazione In questo contesto, Confeuro conferma il proprio impegno in prima linea nel sollecitare le istituzioni competenti, continuando a evidenziare e promuovere tutte quelle misure e iniziative volte a favorire un reale e duraturo ricambio generazionale nel settore agricolo. Per il rilancio del comparto primario sono indispensabili politiche strutturali, capaci di offrire prospettive concrete e sostenibili alle nuove generazioni”, conclude il presidente nazionale Confeuro – Confederazione Agricoltori Europei, Andrea Tiso.