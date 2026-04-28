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Musica e Letteratura

Ripensare la scuola oltre i modelli con Vittorio Sanna

DiMarco Vittoria

Apr 28, 2026 #editoria, #news, #recensione

“Non vado a scuola, mi annoio” si inserisce nel dibattito pedagogico contemporaneo con un taglio che potremmo definire insieme critico e propositivo. Il progetto letterario di Vittorio Sanna si muove lungo una linea chiara: mettere in discussione l’idea di scuola come struttura immutabile e restituirle una dimensione dinamica, aderente al presente. L’autore sviluppa una riflessione che parte da un presupposto forte, quasi provocatorio, secondo cui molti bambini non rifiutano l’apprendimento, ma il contesto in cui questo viene proposto. In questo senso, la noia diventa una chiave interpretativa centrale, non un difetto individuale ma un indicatore sistemico. È interessante osservare come il testo si allontani da una lettura patologizzante del disagio, mettendo invece in evidenza i limiti dell’ambiente educativo. Nel confronto con altri pensatori dell’educazione, si possono cogliere echi di approcci che valorizzano l’esperienza e l’autonomia, pur senza trasformarsi in una semplice rielaborazione di modelli già noti. La scrittura mantiene un equilibrio tra rigore e accessibilità, evitando eccessi retorici. Particolarmente significativa è l’idea di una scuola che non “difende modelli, ma persone”, un passaggio che sintetizza efficacemente l’impianto teorico del libro. Allo stesso tempo, l’insistenza sul concetto di cambiamento come responsabilità adulta apre una riflessione più ampia sul ruolo delle istituzioni. Sorge spontaneo interrogarsi su quali strumenti concreti possano sostenere questa trasformazione e su quanto il sistema educativo sia strutturalmente predisposto a recepirla. Nel complesso, il volume si configura come un contributo rilevante per chi si occupa di educazione, offrendo spunti di riflessione che vanno oltre la semplice critica e si orientano verso una ridefinizione del paradigma educativo.

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Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

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Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

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