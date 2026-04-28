I COLORI DEL PERDONO in scena i dolori dell’infanzia

I Colori del Perdono: uno spettacolo intenso che rompe il silenzio sulle ferite dell’infanzia
Abusi sui minori, il silenzio e le ferite che continuano nell’età adulta ad abitare la persona. Tratto dal romanzo di Monica Roiati, adattamento e regia di Angelita Puliafito, con l’intensa Noemi Giangrande.
Oramai adulta prende per mano la sé piccolina rivivendo le tappe della crescita che l’ha resa adulta; in un riflettere del passato per imparare a vivere il presente. Guardare l’adesso per guardare l’allora ed andare a riprendere i sentimenti sospesi per dar loro forma e colore.
Uno spazio chiuso, casa e coscienza insieme, una donna prende il suo passato e lo fa presenza. Non per essere giudicato, ma per essere attraversato.
Un racconto intimo e necessario sul coraggio di restare, sulla possibilità di scegliere, sul momento esatto in cui il dolore smette di comandare.
Lo spettacolo affronta con sensibilità e forza scenica un tema così delicato ed ancora tabù, apre uno spazio di riflessione e rinascita.
Date
9 maggio ore 21.00
10 maggio ore 18.00
Luogo
Teatro Petrolini – Via Rubattino 5, Roma
Bio
Angelita Puliafito è regista e autrice teatrale, impegnata in progetti che uniscono ricerca artistica, sensibilità sociale ed emozione scenica.
CONTATTI STAMPA
Compagnia Teatrale Voci
Angelita Puliafito
compagniateatralevoci@gmail.com