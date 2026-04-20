Mr. Pretty pubblica “The Groove”: la nuova traccia piano house che punta al cuore del dancefloor

Il producer italiano firma un singolo Electro House pensato per club, radio e playlist EDM internazionali



La scena della musica elettronica continua a rinnovarsi attraverso artisti capaci di coniugare identità sonora e immediatezza d’ascolto. Con il nuovo singolo “The Groove”, Mr. Pretty si inserisce nel panorama contemporaneo della Dance Music con una produzione orientata al clubbing e fortemente influenzata dalla piano house, uno dei linguaggi più riconoscibili della tradizione house europea.

“The Groove” si sviluppa su una struttura ritmica solida, elemento centrale per ogni produzione orientata al dancefloor. Il groove rappresenta la chiave interpretativa del brano, diventando non solo un elemento tecnico ma un vero e proprio concept artistico. L’intenzione del producer è quella di generare una connessione immediata con l’ascoltatore attraverso una pulsazione continua e coinvolgente, in grado di sostenere sia l’ascolto radiofonico sia la dimensione live tipica dei DJ set.

Dal punto di vista stilistico, la traccia si colloca tra electro house e piano house contemporanea, con una particolare attenzione alla resa sonora nei contesti club-oriented. L’arrangiamento privilegia chiarezza e dinamica, caratteristiche fondamentali per mantenere alta la tensione musicale durante la riproduzione in ambienti ad alta energia come festival, club e eventi dedicati alla musica elettronica.

Mr. Pretty, DJ e producer italiano, ha sviluppato negli anni un percorso artistico caratterizzato da una costante ricerca tra diverse sfumature dell’elettronica. La sua produzione spazia tra dance, electro house e psy trance, dimostrando un approccio aperto alla contaminazione tra sottogeneri EDM. Questa versatilità emerge anche nella costruzione di “The Groove”, dove elementi classici della house music convivono con soluzioni sonore contemporanee.

Nel contesto SEO della musica elettronica, parole chiave come electro house, dance music, DJ producer e electronic release rappresentano fattori determinanti per il posizionamento sui magazine digitali. “The Groove” si inserisce perfettamente in questo scenario, grazie a un sound pensato per playlist editoriali, blog musicali e piattaforme di streaming.

La crescente attenzione verso produzioni dance orientate al groove conferma l’importanza della dimensione fisica della musica elettronica, un elemento che continua a rappresentare il punto di contatto tra artista e pubblico. Con questa release, Mr. Pretty consolida la propria presenza nella scena EDM emergente, proponendo una traccia coerente con le dinamiche della club culture contemporanea.

Instagram

https://www.instagram.com/mrprettymusic

TikTok

Facebook

https://www.facebook.com/mrprettymusic

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

