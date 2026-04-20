DONNE & ARTE a Palazzo Valentini l’inaugurazione

Il 27 aprile 2026, alle ore 16:00, la prestigiosa cornice di Palazzo Valentini a Roma ospiterà l’inaugurazione di “Donne & Arte”, evento culturale ideato da Anna Silvia Angelini.

L’iniziativa, focalizzata sull’autodeterminazione e la consapevolezza femminile, è promossa dal Consigliere metropolitano Antonio Giammusso con il supporto dell’On. Fabrizio Santori.

Il cuore della manifestazione è il progetto espositivo “La bellezza svela la forza”, un viaggio emozionale tra resilienza e creatività.

La presentazione critica sarà curata dall’artista Massimiliano Ferragina, con la partecipazione speciale di Ombretta Del Monte. In mostra le opere di Manuela Citti e le creazioni d’Alta Moda e gioielli della stilista Fina Scigliano.

All’evento, condotto da Anna Silvia Angelini, presidente AIDE Associazione indipendente Donne europee, interverranno numerose personalità

tra cui Nadia Bengala (madrina), Simona Petrozzi Vania Della Bidia, Antonella Salvucci, Roberta Proietti, Gloria Mazzeo, Angelica Loredana Anton, Roberta Perini, Paola Toppi, Eleonora Brugnone, con la partecipazione di Massimiliano Ferragina e di Simona Petrozzi, Presidente di Terziario Donna Confcommercio Roma e Presidente nel Comitato imprenditoria femminile (CIF) della Camera di Commercio di Roma.

“Vogliamo svelare la forza che risiede nella bellezza autentica, intesa come coraggio e libertà”, dichiara l’organizzatrice.

La giornata si concluderà con un Vin d’Honneur curato dall’Azienda Agricola Casa Divina Provvidenza.

INFO E CONTATTI

* Inaugurazione: 27 Aprile, ore 16:00 (Evento esclusivo – Accredito richiesto)

* Dove: Palazzo Valentini, Roma (Sala David Sassoli e Sala della Pace)

* Apertura al pubblico: 28 e 29 aprile (ore 10:00 – 18:00, Sala della Pace)

* Media Partner: ELITE Magazine * Segreteria: 329 6340772 | angeliniannasilvia@gmail.com