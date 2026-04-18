“La vera storia della Pizza Margherita”: conferenza gourmet da Gaudì il 16 aprile 2026

Giovedì 16 aprile 2026, dalle 19:30 alle 23:00, la Pizzeria-Ristorante Gaudì in Via Ruggero Giovannelli 8/12 a Roma ha ospitato la “conferenza gourmet” LA VERA STORIA DELLA PIZZA MARGHERITA, evento che ha unito cultura, gastronomia e intrattenimento nel segno della tradizione napoletana.

L’evento, organizzato e coordinato dall’avvocato Francesco Ugolini si è sviluppato a 600 metri da Piazza Verdi, nel cuore del quartiere Parioli. Gaudì diventa palcoscenico di una serata patrocinata da numerosi enti: Club Rotary Roma Ara Pacis Augustae, Rotary Club Roma Cristoforo Colombo, Rotary Club Roma Belle Arti, http://A.Gi.Mus. Sezione “L. e G. Rossini”, Associazione della Tuscia, CNR, Ordine dei Giornalisti del Lazio, USPI, Nuovi Castelli Romani e altre realtà associative del territorio.

La serata ha ripercorso la storia raccontata l’11 giugno 1889, quando il pizzaiolo napoletano Raffaele Esposito creò la Pizza Margherita in onore della Regina consorte d’Italia, Margherita di Savoia, con pomodoro, mozzarella e basilico a rappresentare il tricolore.

L’evento si è sviluppato con i Saluti istituzionali di Stefano Londrillo, Presidente Club Rotary Roma Ara Pacis Augustae; Noemi Scopelliti, Presidente http://A.Gi.Mus. – Sezione L. e G. Rossini e Segretario Generale Associazione della Tuscia, gli Interventi di Elvia Gregorace, Food Blogger; Federica Cauchi, Nutrizionista e Biologa. E’ intervenuto in diretta streaming dal Campionato Mondiale della Pizza di Parma: Enrico Bianchini, Giudice internazionale di gara e ideatore del format “Dinamic Pizza Talk Show”.

L’intrattenimento musicale è stato garantito dal M° Giancarlo Tammaro con le canzoni della tradizione napoletana dal ‘700 alla metà del secolo scorso.

Il dottor Ettore Pompili, presidente onorario di Nuovi Castelli Romani, associazione patrocinante dell’iniziativa, ha dichiarato:

“Questa conferenza gourmet è l’esempio di come cibo, cultura e associazionismo possano dialogare. Raccontare la Pizza Margherita significa raccontare l’Italia: identità, ingegno e convivialità. Come Nuovi Castelli Romani crediamo nel valore di fare rete tra Roma e il nostro territorio, promuovendo eventi che uniscono qualità, storia e partecipazione. Ringrazio Gaudì e tutte le associazioni aderenti per aver reso possibile questa serata.”