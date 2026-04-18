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Carmen De Gironimo madrina in campo con la Nazionale Italiana Parlamentari, per iniziativa di Remo De Bellis “Partita del Cuore, Oltre gli Ostacoli”

DiMartina Paparusso

Apr 18, 2026

Roma – Una giornata intensa, partecipata e profondamente significativa quella vissuta nel VI Municipio di Roma, presso il Liceo Scientifico Statale Edoardo Amaldi, dove istituzioni, scuola e sport si sono incontrati nel segno dell’inclusione, del rispetto e delle pari opportunità.

L’iniziativa, promossa dal VI Municipio di Roma e realizzata grazie all’impegno della Nazionale Italiana Parlamentari, guidata dal responsabile Remo De Bellis, ha rappresentato un momento concreto di dialogo e condivisione con i giovani, mettendo al centro i valori più autentici dello sport.

La giornata si è aperta nell’aula magna dell’Istituto con un convegno partecipato e coinvolgente, durante il quale gli studenti – attenti, presenti e profondamente ricettivi – hanno preso parte a un confronto diretto sui temi dell’educazione, della crescita personale e del valore dello sport come strumento sociale.

A seguire, l’evento si è spostato sul campo, dove la Nazionale Italiana Parlamentari ha incontrato la squadra femminile della Romulea Calcio, dando vita a una partita simbolo di inclusione, rispetto e pari opportunità.

Tra i momenti più significativi, la presenza di Emotional & More APS, rappresentata dalla Presidente Carmen De Gironimo, intervenuta in qualità di madrina dell’evento. Con il suo intervento, l’associazione ha portato al centro il valore dell’educazione emotiva e il coraggio di esorcizzare le fragilità, condividendo con i ragazzi un messaggio autentico di consapevolezza e crescita.

Accanto a lei, la Presidente FIDESM Laura Lunetta, l’On. Andrea Casu, l’On. Gioacchino Alfano e il Presidente della Romulea Nicola Villella, a testimonianza di una rete concreta tra istituzioni, sport e territorio.

In campo, numerose figure istituzionali e rappresentanti del mondo politico e sociale: dall’On. Andrea Giagoni all’On. Paolo Ciani, fino al segretario nazionale FIDESM e politico Felice Casini, insieme al dottore del Parlamento Salvatore Cristiani.

Tanti protagonisti, tanti amici, tutti senza colori e senza ruolo, uniti in campo per un messaggio all’unisono:
prendersi per mano e andare oltre gli ostacoli.

Particolarmente significativa anche la presenza dell’On. Sara Ferretti, unica donna schierata nella Nazionale Italiana Parlamentari, segno concreto di una partecipazione sempre più inclusiva e rappresentativa.

L’evento ha confermato come lo sport, quando vissuto con consapevolezza e valori, possa diventare uno strumento reale di educazione, inclusione e crescita sociale.

Un messaggio forte e condiviso: quando si scende in campo con il cuore, si può davvero andare oltre ogni ostacolo.

Martina Paparusso

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