Genzano di Roma, tutto pronto per la mostra fotografica “Che Differenza C’è”

L’evento culturale si svolgerà al Museo dell’Infiorata dal 24 al 26 aprile e nasce da un’idea di Maria Diletta Attenni e Maria Veronica Magni.

​Il Museo dell’Infiorata di Genzano di Roma si prepara a ospitare un evento culturale unico nel suo genere. Il 24, 25 e 26 aprile, infatti, i riflettori si accenderanno su “Che Differenza C’è”, una mostra fotografica patrocinata dal Comune di Genzano e nata da un’idea di due cittadine genzanesi, Maria Diletta Attenni e Maria Veronica Magni.

L’iniziativa nasce da un principio cardine: l’amicizia intesa come scambio alla pari. Protagonisti del progetto, insieme alle fondatrici, sono Stefano Francone e Stefano Bizzoni, amici e collaboratori che hanno condiviso un percorso creativo profondo e coinvolgente. Il Percorso Espositivo si basa su un Viaggio in Tre Fasi. E si snoda attraverso un racconto visivo suddiviso in tre momenti chiave:

​“Linguaggio e Percezione”: Un’introduzione al mondo artistico di Attenni e Magni attraverso scatti personali che ne delineano la sensibilità fotografica. “Vite Condivise”: un focus sui due protagonisti, Stefano e Stefano, raccontati attraverso progetti fotografici nati dal tempo trascorso insieme. “L’Anonimato dell’Arte”: il fulcro dell’evento, dove le barriere cadono. Gli scatti dei quattro autori vengono presentati in forma anonima per dimostrare che, nell’arte, ogni punto di vista ha lo stesso valore. “È un’iniziativa che celebra la libertà di espressione – spiegano Attenni e Magni -. L’arte non conosce limiti né differenze. Volevamo che questo evento fosse una vera festa per la comunità, unendo diverse forze creative per renderlo memorabile”. Insomma, un vernissage unico, tra musica e nuovi talenti. L’inaugurazione del 24 aprile si preannuncia come un vero e proprio festival della creatività. Sotto la direzione artistica di Pamela Micarelli, la mostra vedrà la partecipazione di due band d’eccezione: gli Gnotes e i seguitissimi Occhi Porpora, gruppo particolarmente caro al pubblico locale. Lo spazio espositivo darà inoltre voce alle nuove generazioni: saranno presenti come ospiti i giovanissimi talenti Riccardo Conti e Simone Germani. I due fotografi presenteranno “Late for Work”, un progetto caratterizzato da un’impronta cinematografica e una maturità espressiva sorprendente per la loro età.

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Info e contatti:

​Evento: Mostra Fotografica “Che Differenza C’è”

​Luogo: Museo dell’Infiorata, Genzano di Roma

​Quando: 24, 25 e 26 Aprile

​Inaugurazione (Vernissage): 24 Aprile ore 18:30