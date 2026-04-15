Giovanni Marconi presenta il libro 

“Una nuova idea di Paese”

Dal probabile declino alla possibile rinascita



Un confronto aperto sul futuro dell’Italia tra politica, lavoro e nuove prospettive

Si terrà giovedì 16 aprile, alle ore 12.45, presso la Sala stampa della Camera dei Deputati a Roma, la presentazione del libro “Una nuova idea di Paese” di Giovanni Marconi, edito da Rubbettino.

L’evento rappresenta un momento di confronto pubblico su alcuni dei temi più urgenti del presente: il futuro del lavoro, la crisi della mobilità sociale, la fiducia nelle istituzioni e le prospettive di rilancio del Paese. Il libro propone una riflessione articolata e concreta sulle principali criticità dell’Italia contemporanea, individuando possibili traiettorie di cambiamento e sviluppo. Ad aprire l’incontro saranno i saluti introduttivi dell’On. Chiara Gribaudo, Vicepresidente del Partito Democratico e Presidente della Commissione d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia presso la Camera dei Deputati.

A moderare l’evento sarà la giornalista Valentina Pigliatutile de Il Messaggero.

Interverranno, oltre all’autore, Francesco Delzio, Direttore del Master in Relazioni Istituzionali, Lobby & Human Capital della Luiss Business School e Consigliere d’Amministrazione di Sviluppo Lavoro Italia, Marta De Vivo, giornalista e consulente per la comunicazione, e Thomas Osborn, referente “Voto Dove Vivo”.

L’incontro si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso le trasformazioni economiche e sociali che attraversano il Paese. Come emerge anche nelle prime pagine del volume, l’Italia vive una fase segnata da profonde incertezze, in cui diventa necessario immaginare nuove soluzioni per garantire crescita, equità e opportunità alle nuove generazioni.

La presentazione sarà quindi l’occasione per avviare un dialogo aperto tra istituzioni, esperti e cittadini su una visione di futuro che riparta dall’urgenza di aumentare i salari, combattere il lavoro povero e aiutare il ceto medio oggi in grande difficoltà a causa dell’elevata inflazione.

Giovanni Marconi lavora nelle relazioni istituzionali territoriali del Gruppo A2A Spa ed è coordinatore dei laboratori di soft skills dell’Executive Master in Relazioni istituzionali, Lobby & Human Capital della Luiss Business School. È inoltre Professional Fellow del World Energy Council Italia ed è attivo in diverse realtà associative: siede nel Board dell’Associazione La Scossa, è Presidente dell’Associazione Talentia (impegnata nel proporre soluzioni innovative alle istituzioni sui temi del lavoro e nel supportare l’ingresso dei giovani nel mondo professionale) ed è admin, nel suo quartiere romano, dell’Associazione Retake, che opera per la riqualificazione urbana e il contrasto al degrado. Ha iniziato il suo percorso professionale presso l’Ambasciata britannica a Roma, occupandosi di comunicazione e ufficio stampa, per poi lavorare come Policy Advisor nell’Ufficio di Bruxelles di Confartigianato Imprese e successivamente come consulente per NOMOS Centro Studi Parlamentari.

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Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

