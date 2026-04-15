Al Teatro V. Colonna in scena “Domani è sempre domenica”

Protagonisti Matteo Vacca e Gabriella Silvestri

Una commedia ambientata nel quartiere San Lorenzo di Roma nel ‘43

Domenica 19 aprile 2026 alle ore 18,00 andrà in scena presso il Teatro V. Colonna di Marino la commedia “Domani è sempre domenica” di Gianni Clementi.

Sul palco Matteo Vacca che ne cura la regia e Gabriella Silvestri.

Musiche originali di Nancy De Lucia. Produzione: La Bilancia

Il parroco Don Nicola, e Agnese, una fedele devota, a seguito di un momento di passione si ritrovano illesi sotto le macerie della chiesa, crollata sotto i bombardamenti del 19 luglio del ’43 a Roma. I due, si ritrovano senza vestiti sotto tonnellate di polvere e mattoni, alla mercé di fame e sete, L’insolita e difficile situazione li costringerà a passare diversi giorni sotto le macerie nel tentativo vano di recuperare gli abiti e la dignità. La claustrofobica situazione fa saltare subito tutti gli schemi che la società “in superficie” impone, generando una serie di fraintendimenti, maliziosi equivoci e situazioni grottesche che i due personaggi saranno costretti ad affrontare nel tentativo di salvare, se non le loro anime, almeno i loro corpi. Risate, imbarazzi, amare confessioni e ricordi faranno trovare, ai due protagonisti, il coraggio di decidere il loro destino?