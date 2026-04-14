Tra rigore e futuro: l’Università Niccolò Cusano ospita il dibattito sul destino dell’esame forense

In occasione del ventennale della sua fondazione (2006-2026), l’Università degli Studi Niccolò Cusano annuncia l’importante convegno dal titolo “TRA RIGORE E FUTURO: IL DESTINO DELL’ESAME FORENSE”. L’evento si terrà il prossimo 21 aprile 2026, alle ore 10:00, presso l’Aula Magna dell’Ateneo in via Don Carlo Gnocchi, 3 a Roma.

L’incontro si pone l’obiettivo di analizzare in profondità la riforma dell’esame di Stato, esplorandone i principi, la nuova struttura delle prove e i criteri di valutazione, in un momento cruciale per l’accesso alla professione legale in Italia.

L’evento rappresenta altresì un momento di confronto istituzionale di alto profilo volto ad analizzare i principali nodi critici e le possibili linee di riforma dell’abilitazione forense, ricercando un equilibrio tra rigore selettivo e apertura al cambiamento.

I lavori saranno aperti dal Magnifico Rettore Prof. Fabio Fortuna, seguiranno gli interventi dell’Avv. Antonio Melillo, Presidente della Commissione Centrale Esame Avvocato 2025/2026 presso il Ministero della Giustizia, e del Prof. Giovanni D’Alessandro, Istituzioni di diritto pubblico presso Unicusano.

Il programma prevede i saluti istituzionali di figure di spicco del panorama giuridico e parlamentare, tra cui il dott. Valerio de Gioia, Consigliere di Corte d’Appello e consulente della Commissione parlamentare bicamerale sul femminicidio; Dott.ssa Annalisa Imparato, Procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere; l’Avv. Antonino Galletti, Consigliere del CNF e già Presidente dell’Ordine Avvocati di Roma, Avv. Francesco Urraro, ex senatore, è stato eletto vice presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, prof. Emilio Errigo, Generale di Brigata (ris.) della Guardia di Finanza, Avv. Irma Conti, componente del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

In occasione del Natale di Roma, che ricorre proprio il 21 aprile, è previsto anche un saluto speciale agli studenti da parte dell’On.le Rachele Mussolini, Consigliere capitolino.

Il dibattito, moderato da Fabio Camillacci e Livia Ventimiglia (Cusano Media Group), si avvarrà del contributo tecnico di numerosi esperti, tra cui l’Avv. Nicholas Esposito, Consigliere giuridico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Palazzo Chigi, e l’Avv. Domenico Condello, Direttore del Foro Europeo, che offrirà una riflessione sulle dinamiche evolutive della formazione

L’evento sarà trasmesso sull’emittente televisiva Cusano News 7 sul canale 234 DTT, e da Eurocomunicazione, alla presenza del direttore Giovanni De Negri.