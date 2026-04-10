Uniplux torna con “Istinto Primario”: psichedelia e impegno sociale nel nuovo singolo

Il progetto di Fabio Nardelli unisce rock sperimentale e riflessione culturale, confermando un percorso artistico che da oltre quarant’anni intreccia musica e coscienza civile



Il rock come linguaggio di consapevolezza e ricerca culturale: è questa la prospettiva con cui Uniplux presenta il nuovo singolo “Istinto Primario”, in radio dal 10 aprile. Il progetto artistico di Fabio Nardelli, attivo fin dagli anni Ottanta nella scena punk-rock italiana, continua a distinguersi per un approccio che combina sperimentazione musicale e attenzione ai temi sociali.

“Istinto Primario” si ispira alle teorie dello psicanalista Wilhelm Reich, studioso che ha posto al centro della sua riflessione il concetto di energia vitale come forza fondamentale dell’essere umano. Il brano traduce queste suggestioni in una composizione che richiama le atmosfere del rock psichedelico degli anni Settanta, mantenendo al tempo stesso un linguaggio contemporaneo.

Dal punto di vista sonoro, il singolo si caratterizza per una struttura dinamica e ricercata. Il basso costruisce una base ritmica ipnotica, mentre la chitarra elettrica, suonata anche con l’archetto, contribuisce a creare un paesaggio musicale evocativo e coinvolgente. La presenza di un passaggio in tempo 7/4 introduce una variazione ritmica che arricchisce l’ascolto e sottolinea la vocazione sperimentale del progetto.

Fabio Nardelli è un artista che ha sviluppato un percorso coerente tra attività musicale e impegno civile. Psicologo e attivista, ha partecipato alle esperienze dell’antipsichiatria ispirate a Franco Basaglia, contribuendo a un dibattito che ha profondamente segnato la cultura italiana. Parallelamente, ha collaborato come session man con la RCA Italiana negli anni Ottanta, prendendo parte a produzioni discografiche di rilievo.

Nel corso degli anni il progetto Uniplux ha pubblicato diversi lavori indipendenti, tra cui il CD “Tao Box” nel 2023, che ha visto la partecipazione di artisti come Ivan Cattaneo. Più recentemente, nel luglio 2025, Nardelli ha prodotto insieme ad Andrea Ra e Gianna Chillà il singolo “Fermiamoli”, brano che ha denunciato per primo in Italia attraverso una canzone l’orrore del genocidio palestinese, confermando la volontà dell’artista di utilizzare la musica come strumento di testimonianza e riflessione.

“Istinto Primario” rappresenta oggi una nuova tappa di questo percorso, proponendo un brano che invita a riscoprire la dimensione più autentica del rock. In un panorama musicale spesso orientato alla velocità e al consumo immediato, Uniplux sceglie di mantenere un linguaggio personale, capace di coniugare ricerca sonora e attenzione ai temi contemporanei.

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Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

