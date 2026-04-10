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Salerno, Bicchielli (FI): “Bene candidatura condivisa di Aliberti alla Provincia”

DiMarco Montini

Apr 10, 2026

Salerno, Bicchielli (FI): “Bene candidatura condivisa di Aliberti alla Provincia, unità da rilanciare ovunque”

“Accolgo con soddisfazione la candidatura alla presidenza della Provincia di Salerno di Pasquale Aliberti. Il centrodestra unito ha scelto di puntare su un amministratore serio e competente, capace di interpretare al meglio le esigenze dei territori. Un ringraziamento va anche ai vertici di Fratelli d’Italia che, pur avendo a disposizione un candidato di assoluto valore, hanno dimostrato senso di responsabilità sostenendo la candidatura condivisa di Aliberti. A lui va, inoltre, il nostro apprezzamento per aver ancora una volta messo a disposizione la propria persona in una sfida politica così importante”.

Lo dichiara il deputato di Forza Italia, Pino Bicchielli, vice responsabile nazionale Enti locali del partito.

“Questo è il metodo giusto: l’unità costruita sui territori e tra le classi dirigenti. Un’unità che va rilanciata ovunque, senza eccezioni, per non dare segnali sbagliati ai nostri elettori, che ci chiedono compattezza, serietà e capacità di governo. Proprio per questo, non possiamo non rilevare come il permanere di tensioni in alcuni contesti rischi di indebolire la proposta politica del centrodestra. Serve uno sforzo ulteriore, da parte di tutti, per superare incomprensioni e lavorare con spirito costruttivo nell’interesse comune”, conclude Bicchielli.

Marco Montini

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