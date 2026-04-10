“Contro il sistema, per i diritti: Guendalina Chiesi, l’avvocato che sfida le istituzioni tra carcere, minori e grandi processi”

Nel panorama del diritto penale italiano, il nome di Guendalina Chiesi si distingue per una cifra rara: un approccio che unisce tecnica giuridica, esposizione mediatica e una dichiarata vocazione alla tutela dei diritti umani, soprattutto nel contesto carcerario.

Avvocato penalista del Foro di Roma, con formazione accademica d’eccellenza e tirocinio presso la Corte di Cassazione, si è rapidamente affermata in procedimenti complessi, molti dei quali legati alla criminalità organizzata e al diritto penitenziario.

Vicepresidente dell’associazione Quei Bravi Ragazzi Family, è oggi una delle voci più attive nella denuncia delle condizioni delle carceri italiane e nella difesa della dignità dei detenuti

Una figura che si muove tra maxi-processi di criminalità organizzata, battaglie per i diritti dei detenuti e una crescente attenzione alla tutela dei minori, costruendo un profilo professionale che va ben oltre la difesa tradizionale.

Ma c’è un elemento che la distingue più di tutti: la scelta dichiarata di combattere il sistema e, quando necessario, anche le istituzioni, quando queste – a suo dire – tradiscono i principi fondamentali del diritto.

“Io combatto il sistema quando il sistema viola i diritti” ha dichiarato.

Avvocato Chiesi, lei viene spesso descritta come un’avvocata “contro il sistema”. Si riconosce in questa definizione?

«Assolutamente sì. Ma bisogna chiarire cosa significa. Io non combatto le istituzioni in quanto tali. Io combatto quando il sistema smette di essere giusto.

Quando le istituzioni non garantiscono più i diritti, il compito dell’avvocato è opporsi. Sempre.»

Poi aggiunge, con tono fermo: «Il diritto non può essere uno strumento di potere. Deve essere uno strumento di tutela. E quando non lo è, va rimesso al suo posto.»

Dalla criminalità organizzata ai grandi processi mediatici

Nel suo percorso professionale, l’Avv. Guendalina Chiesi ha affrontato procedimenti complessi e delicati, molti dei quali legati alla criminalità organizzata.

Ha assunto anche la difesa del Antonio Pappalardo, generale dei Carabinieri in congedo e personaggio noto nel panorama pubblico e politico italiano, finito al centro di un processo per il reato di vilipendio al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Un caso che ha avuto ampia eco mediatica e che si è concluso con assoluzione piena, segnando – secondo la difesa – un importante riconoscimento dei limiti tra critica e rilevanza penale.

«Quella difesa è stata molto più di un processo. Era una questione di principio: stabilire fin dove può spingersi il diritto penale senza comprimere la libertà.»

Il carcere: “il luogo dove i diritti spariscono”

Parallelamente ai grandi processi, L’Avv. Chiesi è oggi una delle voci più attive nella denuncia delle condizioni carcerarie.

Attraverso l’associazione Quei Bravi Ragazzi Family, di cui è vicepresidente, raccoglie segnalazioni, esposti e testimonianze dirette dai detenuti.

«Il carcere è il luogo dove i diritti diventano invisibili. E ciò che è invisibile è facilmente calpestabile.»

Le sue denunce parlano di condizioni igienico-sanitarie critiche, carenze assistenziali, situazioni limite che – secondo lei – non possono più essere ignorate.

«Non è emergenza. È sistema. E io quel sistema lo combatto.»

La tutela dei minori: “i più fragili tra i fragili”

Accanto alla difesa penale e penitenziaria, negli ultimi anni l’attività dell’avvocato Chiesi si è estesa con forza anche alla tutela dei minori, in particolare nei contesti familiari e comunitari più delicati.

«I minori sono i più fragili tra i fragili. E troppo spesso diventano vittime di decisioni prese senza ascoltarli davvero.»

Dalle vicende legate alle comunità, alle segnalazioni di situazioni familiari complesse, fino alle battaglie giudiziarie per garantire relazioni affettive stabili, la sua posizione è netta: «Non si può parlare di tutela se non si mette davvero al centro il minore. Non sulla carta. Nella realtà.»

“Ho imparato dai miei assistiti cosa significa davvero difendere”

Nel corso dell’intervista torna un passaggio chiave della sua storia personale e professionale.

«Ho imparato sul campo. Mi hanno insegnato i miei assistiti. Dalla loro sofferenza, dalle ingiustizie subite, ho capito che il diritto non è quello che studiamo, ma quello che vivono le persone quando vengono abbandonate dallo Stato. In quel momento ho capito che non potevo più limitarmi a fare il mio lavoro in modo neutro. Dovevo scegliere da che parte stare.»

Una battaglia condivisa

Al suo fianco, la Presidente dell’associazione Quei Bravi Ragazzi Family, Nadia Di Rocco, e un team di professionisti composto da medici legali, consulenti tecnici e psicologi, impegnati quotidianamente nell’analisi e nella gestione di situazioni complesse, spesso ai limiti della tutela dei diritti fondamentali.

Denunce, segnalazioni, interventi: un lavoro corale che mira a portare alla luce realtà che troppo spesso restano invisibili.

«Io racconto ciò che vedo ogni giorno. Se questo crea fastidio, significa che sto toccando qualcosa di reale.»

Una scelta che espone, ma che consente di trasformare singoli casi in battaglie collettive.

«Il silenzio è il miglior alleato delle ingiustizie.»

“Difendere significa esporsi”

Nel suo racconto emerge con forza una concezione precisa del ruolo dell’avvocato.

«Difendere significa esporsi. Significa prendere posizione. Significa, a volte, andare contro tutti.»

E conclude:

«Se il sistema funziona, lo si difende. Ma quando il sistema sbaglia, va contrastato. Senza paura.»

Guendalina Chiesi rappresenta oggi una figura atipica nel panorama forense: un’avvocata che unisce difesa tecnica, impegno civile e una dichiarata volontà di sfidare il sistema quando questo tradisce i propri principi.

Dai grandi processi di criminalità organizzata, alla difesa dei diritti dei detenuti, fino alla tutela dei minori, il filo conduttore resta uno solo: la convinzione che il diritto non possa esistere senza dignità. E che, quando questa viene meno, qualcuno debba avere il coraggio di dirlo.