Max Marcolini pubblica il suo nuovo singolo “Infinity” (Ghost Record/Believe)

Ghost Record è orgogliosa di annunciare l’ingresso di Max Marcolini (chitarrista e arrangiatore per Zucchero Sugar Fornaciari) nel suo roster. Max Marcolini ha pubblicato il singolo “Infinity“, disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e online tramite Ghost Record e Crashsound Distribution.



“Infinity” è il brano strumentale che dà il titolo all’album, un tema centrale che incarna l’essenza del progetto. Attraverso un mix di influenze rock, funk e fusion, il brano esprime un flusso musicale continuo, senza inizio né fine, proprio come suggerisce il concetto di infinito.



Ascolta il brano



Max Marcolini ha iniziato a suonare la chitarra all’età di sei anni, quasi per divertimento. Poi, a poco a poco, Max Marcolini ha capito che questa sarebbe stata la sua strada e ha continuato i suoi studi, diventando infine un musicista e arrangiatore professionista. Chitarrista, prima di tutto, suona anche il violino e il pianoforte.

Dopo una lunga esperienza sui palchi italiani come musicista di sessione, ha collaborato con artisti di spicco come il connazionale Franco Fanigliulo, Mauro Pagani, Alexia e soprattutto Zucchero, con il quale forma ormai un duo stabile: cura gli arrangiamenti dei suoi brani, sia in studio che dal vivo. Ha iniziato a lavorare con Fornaciari nel 1998 per “Bluesugar” e da allora è diventato un suo fidato collaboratore.

Instagram: https://www.instagram.com/marcolinimax/

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

