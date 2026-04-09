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Agricoltura, Confeuro: “Ok riduzione contributi Inail infortuni. Non abbassare guardia”

DiMarco Montini

Apr 9, 2026

Agricoltura, Confeuro: “Ok riduzione contributi Inail infortuni. Non abbassare guardia”

“Confeuro accoglie positivamente la circolare dell’Inps che stabilisce le aliquote contributive per gli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e per il lavoro occasionale in agricoltura per il 2026, prevedendo una riduzione dal 13% all’8,5%. Si tratta di un segnale certamente positivo per il comparto agricolo – dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro, Confederazione Agricoltori Europei – che va nella direzione di alleggerire il carico contributivo sulle imprese e riconoscere gli sforzi compiuti negli ultimi anni dal settore sul fronte della sicurezza sul lavoro. Al tempo stesso – prosegue Tiso – questa riduzione non deve far abbassare la guardia. La sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto in agricoltura, richiede politiche strutturali, interventi di medio e lungo periodo e un impegno costante da parte di istituzioni, imprese e lavoratori”. Secondo Confeuro, infatti, il comparto agricolo ha storicamente registrato un livello di infortuni significativo. Negli ultimi anni si sta registrando un miglioramento oggettivo, frutto di maggiore attenzione, prevenzione e innovazione nelle pratiche lavorative, ma restano ancora criticità che richiedono interventi mirati e continuità nelle politiche di tutela. La strada intrapresa dalle istituzioni competenti è senza dubbio positiva e significativa – conclude il presidente di Confeuro – ma il percorso verso una piena sicurezza nel lavoro agricolo non è ancora concluso. Occorre proseguire con determinazione lungo questa direzione, rafforzando gli strumenti di prevenzione, formazione e controllo per garantire condizioni di lavoro sempre più sicure in tutto il comparto”.

Marco Montini

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