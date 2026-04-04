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Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Indagine dedita al contrasto alla criminalità organizzata

DiAgata Giuliano

Apr 4, 2026

Su delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, nell’ambito di un’attività di indagine dedita al contrasto alla criminalità organizzata, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, il 2 aprile, il personale appartenente al Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria ha dato esecuzione all’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di un appartenente al clan camorristico Cifrone-Pecorelli, operante nel territorio campano di Miano e dintorni.

L’ordinanza è stata emessa su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia in conseguenza delle reiterate violazioni delle prescrizioni imposte all’imputato, in quanto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al delitto di usura aggravato dal metodo mafioso.

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