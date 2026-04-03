La coppia più sexy d’America: il report dello spettacolo tenutosi sabato 14 marzo 2026 presso il Teatro Fabiano Valenti di Treia.

Sabato 14 Marzo 2026 presso il Teatro Fabiano Valenti di Treia, in provincia di Macerata, è infatti andata in scena la commedia teatrale “La coppia più sexy d’America“, scritta dall’autore americano Ken Levine e interpretata dagli attori Francesca Reggiani e Antonio Catania.

La coppia più sexy d’America: il report dello spettacolo a Treia del 14 marzo 2026

La pièce narra di un incontro, a distanza di trent’anni dall’ultima volta, tra due attori, Susan e Ben, protagonisti di una sitcom di successo degli anni 80, in occasione del funerale di un loro collega.

Nel corso della loro conversazione, emergono inoltre i tratti distintivi dei due personaggi, le proprie differenze motivazionali, i rancori e i rimpianti di due carriere al crepuscolo.

Nonostante tutto i due personaggi sono spinti da un attrazione reciproca mai sopita e dal coraggio di non farsi irretire dal tempo che passa, dalle amarezze e dalle abitudini.

La coppia di protagonisti

La coppia di protagonisti, Reggiani e Catania, risulta essere ben azzeccata, con lei ad incalzare con ironia pungente e disincantata, e lui a controbattere con fare malinconico, mostrando a tratti un’apparente superficialità.

L’opera è un modo soffice per toccare temi quali l’ipocrisia del mondo dello spettacolo, infarcito spesso si luoghi comuni, il declino della fama, spesso associato all’età che avanza, e l’amore nell’età matura.

Reggiani e Catania incarnano al meglio la commedia, attraverso un’interpretazione dinamica e divertente, intrisa di un’amarezza di fondo che però non impedisce ai due di guardare al domani con fattività e un velato ottimismo, che prende forza dall’amore reciproco.

La location

Il Teatro Fabiano Valenti, incastonato in un borgo incantevole come quello di Treia, si è rivelato una bellissima location, accogliente ed intima, molto adatta per la commedia presentata; il paese e il teatro meritano una visita.

Si ringrazia per la gentile collaborazione Costantino Di Bartolomeo

Foto di Rossella D’Arcangelo

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

