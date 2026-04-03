La coppia più sexy d’America: il report dello spettacolo tenutosi sabato 14 marzo 2026 presso il Teatro Fabiano Valenti di Treia.
Sabato 14 Marzo 2026 presso il Teatro Fabiano Valenti di Treia, in provincia di Macerata, è infatti andata in scena la commedia teatrale “La coppia più sexy d’America“, scritta dall’autore americano Ken Levine e interpretata dagli attori Francesca Reggiani e Antonio Catania.
La coppia più sexy d’America: il report dello spettacolo a Treia del 14 marzo 2026
La pièce narra di un incontro, a distanza di trent’anni dall’ultima volta, tra due attori, Susan e Ben, protagonisti di una sitcom di successo degli anni 80, in occasione del funerale di un loro collega.
Nel corso della loro conversazione, emergono inoltre i tratti distintivi dei due personaggi, le proprie differenze motivazionali, i rancori e i rimpianti di due carriere al crepuscolo.
Nonostante tutto i due personaggi sono spinti da un attrazione reciproca mai sopita e dal coraggio di non farsi irretire dal tempo che passa, dalle amarezze e dalle abitudini.
La coppia di protagonisti
La coppia di protagonisti, Reggiani e Catania, risulta essere ben azzeccata, con lei ad incalzare con ironia pungente e disincantata, e lui a controbattere con fare malinconico, mostrando a tratti un’apparente superficialità.
L’opera è un modo soffice per toccare temi quali l’ipocrisia del mondo dello spettacolo, infarcito spesso si luoghi comuni, il declino della fama, spesso associato all’età che avanza, e l’amore nell’età matura.
Reggiani e Catania incarnano al meglio la commedia, attraverso un’interpretazione dinamica e divertente, intrisa di un’amarezza di fondo che però non impedisce ai due di guardare al domani con fattività e un velato ottimismo, che prende forza dall’amore reciproco.
La location
Il Teatro Fabiano Valenti, incastonato in un borgo incantevole come quello di Treia, si è rivelato una bellissima location, accogliente ed intima, molto adatta per la commedia presentata; il paese e il teatro meritano una visita.
Si ringrazia per la gentile collaborazione Costantino Di Bartolomeo
Foto di Rossella D’Arcangelo