Il Tour ufficiale di Mare Fuori arriva a Colonnella

Il Tour ufficiale di Mare Fuori arriva il 4 aprile 2026 alle ore 16:00 al Centro Commerciale Val Vibrata a Colonnella (Te).

Presenti al Meet&Greet gli attori Giovanna Sannino (Carmela) e Antonio d’Aquino (Milos).

Il Tour ufficiale di Mare Fuori arriva il 4 aprile 2026 alle ore 16:00 al Centro Commerciale Val Vibrata a Colonnella – il successo della serie

L’eccezionale successo della serie Rai “Mare Fuori” ha portato Wobinda Produzioni, Società leader del settore che vanta ormai un’esperienza decennale nell’organizzazione di eventi Live, a firmare un accordo di licenza con Rai Com per la categoria dei Meet&Greet.

Con l’uscita della Sesta Stagione su RaiPlay riprende inoltre il Tour Mare Fuori Meet&Greet dal Centro Commerciale Val Vibrata di Colonnella (Te) in Via Riomoro 210, che vedrà la presenza di Giovanna Sannino, giovane attrice e scrittrice interprete di Carmela, personaggio che cresce in complessità e rilevanza nel corso della serie e Antonio d’Aquino (Milos), storico character e portavoce di tematiche importanti.

Il debutto della sesta stagione

Il debutto della sesta stagione ha confermato l’enorme popolarità della serie, ormai punto di riferimento generazionale e una delle produzioni Rai più importanti e innovative degli ultimi anni.

Nei primi due giorni di pubblicazione, Mare Fuori 6 si conferma saldamente al primo posto della classifica di RaiPlay.

I primi 2 episodi della sesta stagione, nella prima giornata di pubblicazione, superano largamente i risultati della quinta: +41% di tempo speso totale e +35% di visualizzazioni.

La serie intercetta sulla piattaforma un pubblico di giovani e giovanissimi: oltre il 50% degli ascoltatori è infatti nella fascia di età 15-34 anni.

Wobinda

Wobinda porta avanti un tour nazionale con i protagonisti della serie in esclusiva, che dà la possibilità al grandissimo pubblico di poter incontrare i propri beniamini dal vivo nei migliori centri commerciali e location pubbliche e private, dopo averli potuti ammirare in Tv.

Per il calendario completo delle date del tour consultare il sito www.wobinda.it.

Per avere info più dettagliate e per prenotarsi per intervista concordata in loco ai Protagonisti scrivere a eventi@wobindaproduzioni.com.

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

