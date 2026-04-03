Al via il progetto Le Strade Blu del Lazio”, finanziato dalla Regione Lazio con il bando “Sport in Festa”

Lunedì 30 marzo ha preso il via il progetto “Le Strade Blu del Lazio”, nato su proposta della FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato) e sostenuto dalla regione Lazio teso alla valorizzazione del territorio attraverso le attività sportive, che ha come scopo anche il coinvolgimento delle scuole in un percorso didattico e formativo negli ambiti territoriali delle cinque province del Lazio, realizzando una narrazione che sia allo stesso tempo momento di conoscenza e promozione turistica, ma anche attività di tutela ambientale e riconoscimento identitario.

Prima tappa il Lago di Canterno in provincia di Frosinone, specchio d’acqua che lambisce le coste di ben cinque Comuni: Ferentino, Fiuggi, Fumone, Trivigliano e Torre Cajetani. L’evento che si è svolto in due step diversi, il 30 marzo ed il successivo 1 aprile, ha visto la entusiasta partecipazione di alcuni alunni dell’Istituto Paritario Bonifacio VIII di Anagni, accompagnati da tre docenti nel corso dei due appuntamenti: la Prof.ssa Stefania Colantoni (Lettere), la prof.ssa Valentina Proietto (Matematica e Scienze) e la prof.ssa Alessandra Belli (Storia e Geografia).

L’attività scelta per questa prima tappa dalla responsabile del progetto FIPSAS, Francesca Cavallucci, per conoscere il territorio e l’ambiente naturale, è stata un insieme di attività sportive e didattiche che hanno dato modo agli studenti di scoprire, osservare e rispettare la natura nella riserva naturale del Lago di Canterno.

La scelta della Fipsas, per questo primo appuntamento, è ricaduta su questo specchio acqueo del frusinate perché permette non solo la pesca sportiva, ma anche per la grande varietà di specie vegetali erbacee molto rare e una ricca fauna selvatica.

Spicca sul lato più alto della riva l’Albero della Pace, un monumento naturale e simbolico, situato in una delle posizioni più panoramiche della riserva. Piantato nel 2023 nell’area protetta, rappresenta un messaggio di speranza, fratellanza e amore per la natura.

Nell’incontro del 1 aprile, secondo appuntamento presso l’aula Magna del plesso scolastico dell’Istituto Paritario Bonifacio VIII al centro di Anagni, i ragazzi coinvolti sono stati guidati in un viaggio all’interno dell’ecosistema mare che gli ha fatto conoscere le varie specie che popolano gli abissi marini, attraverso esperimenti “bioluminosi” in laboratorio, dove hanno potuto interagire con il fenomeno della luce naturale. Un affascinante esperimento per comprendere ilfenomeno della fosforescenza obioluminescenza marina prodotta da fitoplancton.

L’esperienza è terminata con le parole di commiato del Dirigente Scolastico, Prof. Francesco Arganelli, che insieme alla Presidente, Prof.ssa Anna Marsili, ha fatto di questa scuola una vera eccellenza. I giovani alunni, stimolati per due giorni davvero intensi, hanno già composto un articolo che verrà pubblicato sul giornale dell’istituto, con il racconto di tutto quello che hanno appreso con l’aiuto delle professionalità della FIPSAS