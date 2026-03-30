“Scelgo te”: i Gate 66 trasformano la scelta in un viaggio sonoro tra uomo e tecnologia

Il nuovo singolo del duo riminese fonde elettronica, introspezione e visioni AI in un racconto musicale dal forte impatto evocativo



I Gate 66 tornano con “Scelgo te”, il nuovo singolo in radio dal 27 marzo 2026, un brano che prosegue il percorso artistico iniziato con l’EP “Linguaggio Macchina” e ne rappresenta la naturale conclusione concettuale. Il duo riminese continua a esplorare il rapporto tra tecnologia e identità umana attraverso un linguaggio musicale che combina synth-pop, suggestioni new wave e atmosfere sospese tra memoria e futuro.

La canzone si muove su sonorità elettroniche raffinate, costruite su una struttura minimalista capace di lasciare spazio all’interpretazione emotiva. “Scelgo te” racconta la scelta come atto essenziale e universale, un gesto che supera il giudizio per diventare accettazione consapevole della realtà. Il brano si distingue per un approccio narrativo introspettivo, in cui la dimensione digitale diventa strumento per raccontare fragilità e relazioni.

Ad accompagnare l’uscita del singolo è il videoclip realizzato con Lost Celluloid, progetto creativo che utilizza Intelligenza Artificiale per sviluppare immagini dal forte impatto cinematografico. L’estetica richiama la fantascienza classica, rielaborata attraverso una sensibilità contemporanea che unisce nostalgia analogica e immaginari futuribili. Il risultato è un racconto visivo coerente con la poetica dei Gate 66, da sempre orientata a esplorare il dialogo tra macchina ed emozione.

Con “Scelgo te”, il duo conferma una ricerca artistica coerente e riconoscibile, capace di trasformare la sperimentazione tecnologica in uno strumento espressivo profondamente umano.

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Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

