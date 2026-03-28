Quando una canzone diventa un punto di arrivo

Ogni tanto arriva un brano che non sembra solo un nuovo inizio, ma anche una sintesi. “Le Stelle” restituisce un’immagine chiara di Raffaella oggi, tra fragilità e forza. Questa intervista esplora il significato più profondo di quel cielo che ha scelto di raccontare.

C’è una sincerità molto evidente in questo brano. Hai mai pensato di non pubblicarlo proprio perché troppo personale?

Assolutamente no, proprio per l’estrema sincerità con cui l’ho scritto e interpretato era necessario per me, pubblicarlo, per far arrivare alle persone che mi ascoltano tutto ciò che esprimo senza filtri, in un doveroso intento di rendere tutto naturale e senza filtri, per arrivare dritto al cuore di tutti.

Quando canti, sembra che tu stia parlando a qualcuno in particolare. Questa persona esiste davvero o è diventata un simbolo?

Chi lo sa! per ora è un simbolo, ma il mio cuore sa che esiste davvero, e che ascolterà la mia voce, la mia anima e la vera Raffaella.

Musicalmente il brano è molto coerente, ma forse proprio per questo non sorprende mai del tutto. Hai mai avuto la tentazione di romperne l’equilibrio?

È un brano in cui per scelta non ho voluto rompere questo sottile equilibrio, proprio per mantenerlo. Proprio per dare all’ascoltatore una bolla in cui tutto è in perfetto ordine. Da sempre creo e produco brani dove mischio e testo qualsiasi cosa, ma in questo, quasi come una sfida, era necessario per me, dare una linea pura e facilmente leggibile.

Oggi, dopo tutto quello che hai vissuto e raccontato, cosa rappresentano per te le stelle?

Beh, le stelle hanno un significato di guida, di potenza, di speranza e di magia un po’ per tutti, io ci aggiungo la fiducia, la bellezza e l’amore immenso, proprio come la luce delle stelle, che sanno illuminare il cielo anche nelle notti più buie.

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

