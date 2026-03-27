MIIST: in radio e nel mondo con “Love Will Show Us Our Way”

Dopo il record globale di “Could You Lend Me a Smile”, MIIST prosegue il suo percorso restando fedele ad un certo modo di pensare al “perché” di una musica, di una canzone. L’amore, l’umanità e la centralità dell’essere semplicemente tutti fratelli di una stessa storia. Eccolo “Love Will Show Us Our Way” il nuovo singolo, un ulteriore tassello di un progetto che unisce musica, comunità e visione… eh si perché torna anche la stessa filosofia nella produzione della clip ufficiale che troviamo in rete: un puzzle anche di video amatoriali chieste e regalate dai fan di tutto il mondo per fotografare momenti di condivisione e di amore quotidiano… semplicità è la chiave di questa firma internazionale che torna ancora a scegliere l’Italia affidando la sua produzione, questa volta, al grande Mauro Malavasi.