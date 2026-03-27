MIIST: in radio e nel mondo con “Love Will Show Us Our Way”

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Dopo il record globale di “Could You Lend Me a Smile”, MIIST prosegue il suo percorso restando fedele ad un certo modo di pensare al “perché” di una musica, di una canzone. L’amore, l’umanità e la centralità dell’essere semplicemente tutti fratelli di una stessa storia. Eccolo “Love Will Show Us Our Way” il nuovo singolo, un ulteriore tassello di un progetto che unisce musica, comunità e visione… eh si perché torna anche la stessa filosofia nella produzione della clip ufficiale che troviamo in rete: un puzzle anche di video amatoriali chieste e regalate dai fan di tutto il mondo per fotografare momenti di condivisione e di amore quotidiano… semplicità è la chiave di questa firma internazionale che torna ancora a scegliere l’Italia affidando la sua produzione, questa volta, al grande Mauro Malavasi.

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

