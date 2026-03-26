Una distopia che somiglia troppo al presente

“Il popolo che cammina nelle tenebre” si presenta come un’opera capace di muoversi tra narrativa e riflessione sociale con una naturalezza sorprendente. Non si tratta semplicemente di un romanzo distopico, ma di una lente attraverso cui osservare dinamiche già esistenti, amplificate e rese più evidenti. La costruzione del mondo narrativo è solida e coerente. Il potere non viene rappresentato come qualcosa di lontano o astratto, ma come una presenza quotidiana, quasi invisibile, che agisce attraverso meccanismi consolidati. La descrizione della realtà amministrativa e politica assume così un valore simbolico, diventando specchio di una società più ampia. Particolarmente significativo è il modo in cui il romanzo affronta il tema del denaro e del potere. Il dialogo in cui si afferma che “il resto sono soltanto illusioni, mangime per i paperi” restituisce una visione cinica ma estremamente efficace del sistema di valori dominante.

Lo stile dell’autrice si distingue per chiarezza e precisione. Non ci sono eccessi stilistici, né compiacimenti. Ogni scena è funzionale al racconto e contribuisce a costruire un’atmosfera costante di tensione. Il confronto con autori come Orwell emerge in maniera naturale, soprattutto nella capacità di descrivere un sistema oppressivo senza bisogno di enfatizzarlo. Tuttavia, l’opera mantiene una propria identità ben definita, radicata nel contesto italiano.

Nel complesso, il romanzo si configura come una lettura intensa, capace di coinvolgere e allo stesso tempo di stimolare una riflessione più ampia. Non è una distopia che si limita a immaginare il futuro, ma una narrazione che invita a interrogarsi sul presente e sulle sue possibili derive.

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

