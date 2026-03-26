Tattoo49, in arrivo il nuovo progetto di Alessandro Regis a Roma

Roma – Ambizioso, determinato e perseverante. Questi sono gli aggettivi che contraddistinguono Alessandro Regis. Con il motto “non mollare mai”, Regis si cimenta in un nuovo capitolo del suo percorso professionale con Tattoo49, situato in Via Latina.

Uomo poliedrico ed empatico, accanto alla sua attività artistica, è noto anche per il suo percorso televisivo, iniziato nel 2017 e sviluppato attraverso numerose esperienze su reti nazionali dove si è distinto per la sua spontaneità e il suo carattere.

Nel corso degli anni ha ricevuto importanti riconoscimenti tra cui il Premio Vincenzo Crocitti e il premio AssoTutela Eccellenze Italiane, confermando una crescita costante sia dal punto di vista artistico che personale. Parallelamente, ha portato avanti anche progetti nel mondo della musica e dell’editoria: ha pubblicato il libro “Il successo di essere nessuno”, in cui è possibile percepire la sua spiccata sensibilità e la continua volontà di evolversi e sperimentare nuove strade.

Dopo oltre vent’anni di esperienza nel settore, il nuovo progetto Tattoo49 rappresenta l’evoluzione naturale del suo percorso, unendo visione artistica, identità e attenzione ai dettagli. Si tratta di uno spazio moderno e curato, pensato per offrire un’esperienza completa e confortante nel mondo del tatuaggio e del piercing.

All’interno dello studio opereranno artisti specializzati in diversi stili – dal new school al realistico, passando per old school e commerciale – con l’obiettivo di garantire qualità elevata e soddisfare ogni esigenza. Ampio spazio sarà dedicato anche al piercing, con tecniche professionali e materiali di alta qualità. Saranno presenti anche artisti di rilievo come Simona Tozzi e Ciro Vitale.

“Tattoo49 rappresenta per me un nuovo inizio, ma anche il risultato di oltre vent’anni di sacrifici, errori e crescita. Il mio augurio è quello di continuare a evolvermi ogni giorno, offrendo qualità e serietà a chi si affida a noi – ha dichiarato Regis. – Voglio che questo studio diventi un punto di riferimento a Roma, non solo per il tatuaggio, ma per l’esperienza che ogni cliente vive entrando qui dentro.”

L’inaugurazione ufficiale di Tattoo49 si terrà sabato 28 marzo dalle ore 18:00.

Una serata speciale con sorprese e gadget, pensata per accogliere clienti, amici e appassionati, rendendo Tattoo49 un punto di partenza verso un futuro ricco di aspettative, qualità, autenticità e passione.