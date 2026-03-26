Scrivere per non scomparire

Caro Mr. Strawberry, si muove in una zona narrativa difficile da definire, ma proprio per questo interessante. È un testo che vive tra il diario e la costruzione simbolica, tra confessione e forma letteraria. Non segue una trama tradizionale, ma costruisce un percorso emotivo coerente. La frase “Per non morire dentro” rappresenta una dichiarazione di necessità. La scrittura qui non è esercizio, ma sopravvivenza. La struttura epistolare funziona perché non è rigida. Le lettere diventano spazi aperti, contenitori in cui l’autrice si muove liberamente. Mr. Strawberry assume un valore quasi archetipico: non è importante chi sia, ma cosa rappresenti. È il destinatario ideale di un dialogo che è anche interiore. Il testo richiama, in modo leggero, alcune suggestioni della narrativa simbolica e introspettiva. Dal punto di vista stilistico alterna registri diversi, mantenendo una coerenza emotiva. Non tutto è levigato, e forse è proprio questo il suo punto di forza. Il libro non procede in linea retta, ma per stratificazioni. Ricordi e consapevolezze emergono e ritornano. Concludendo, rimane una traccia sottile ma persistente, più emotiva che narrativa.