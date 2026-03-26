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Buon compleanno a Michela Persico: eleganza, talento e sorriso in TV

DiDario De Fenu

Mar 26, 2026 #Michela Persico

Oggi spegne le candeline Michela Persico, volto noto della televisione italiana e presenza sempre più apprezzata nel panorama sportivo e dell’intrattenimento.

Nata a Bergamo, Michela ha saputo costruire negli anni un percorso solido, fatto di impegno, professionalità e una naturale eleganza che l’ha resa riconoscibile al grande pubblico. Dalla conduzione televisiva alle collaborazioni nel mondo sportivo, si è distinta per competenza e stile, conquistando la fiducia degli spettatori.

Amata sui social per la sua semplicità quotidiana, unita alla professionalità con la quale si cimenta sempre in nuove avventure.

Oggi, nel giorno del suo compleanno, la redazione si unisce agli auguri per una professionista che continua a crescere e a sorprendere, mantenendo sempre autenticità e passione per il suo lavoro.

Dario De Fenu

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