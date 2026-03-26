Agricoltura, Confeuro incontra WWF Italia per parlare di agroecologia e sostenibilità

“Un incontro cordiale e collaborativo si è svolto presso la sede nazionale del WWF Italia a Roma tra una delegazione della Confeuro, guidata dal presidente nazionale Andrea Tiso, e i rappresentanti dell’organizzazione ambientalista Ilaria Scarpetta, responsabile Affari istituzionali nazionali, e Franco Ferroni, responsabile Agricoltura. Durante l’incontro sono stati affrontati diversi temi centrali per il futuro del settore primario, con particolare attenzione al rapporto tra ambiente e agricoltura, alla tutela della biodiversità, alla sostenibilità ambientale e al ruolo dell’agroecologia e dell’agricoltura generativa come strumenti strategici per sostenere e valorizzare il lavoro delle piccole e medie imprese agricole. “Ringraziamo il WWF per la disponibilità e per il confronto costruttivo – ha dichiarato il presidente nazionale di Confeuro Andrea Tiso -. È emersa con chiarezza la consapevolezza condivisa di quanto il dialogo tra mondo agricolo e realtà ambientaliste sia fondamentale per costruire un modello di sviluppo realmente sostenibile. Agricoltura e ambiente non devono essere percepiti come ambiti contrapposti, ma come elementi complementari di un sistema che deve valorizzare il territorio, la biodiversità e il lavoro degli agricoltori”. Tiso ha inoltre sottolineato la disponibilità di Confeuro a proseguire il confronto e a intraprendere insieme iniziative e percorsi comuni capaci di rafforzare il rapporto tra territorio, sostenibilità ambientale e agricoltura, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese del settore. “Il dialogo avviato oggi – conclude Tiso – rappresenta un passo importante verso possibili sinergie future che mettano al centro un’agricoltura sempre più sostenibile, innovativa e attenta alla tutela dell’ambiente”.