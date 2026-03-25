Una storia che resta

Ci sono libri che scorrono veloci e poi svaniscono, e altri che invece rimangono. Veleno nel cuore appartiene più alla seconda categoria, perché riesce a costruire un legame emotivo con il lettore attraverso personaggi imperfetti e situazioni credibili. La voce narrante ha un tono naturale, a tratti confidenziale, che rende la lettura coinvolgente senza mai risultare forzata. La storia si sviluppa tra momenti di tensione e passaggi più intimi, creando un ritmo che accompagna il lettore senza affaticarlo. La figura di Tiziana emerge come elemento centrale, non tanto per il ruolo professionale quanto per la sua dimensione umana. Il romanzo riesce a raccontare anche il cambiamento, la possibilità di rimettersi in gioco, e lo fa senza retorica. L’elemento più interessante resta forse il contrasto tra il bene e il male, rappresentato in modo semplice ma efficace. La presenza del cane Veleno aggiunge un ulteriore livello simbolico alla narrazione, rafforzando il messaggio complessivo. Il risultato è una lettura che intrattiene, ma allo stesso tempo lascia spazio a una riflessione più ampia.

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

