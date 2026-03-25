Una direzione aperta per la parola contemporanea

Il Dinanimismo può essere letto come una risposta lucida e consapevole alla crisi della parola contemporanea. In un panorama in cui la produzione culturale tende spesso alla rapidità e al consumo immediato, questo movimento propone un ritorno alla densità, alla responsabilità e alla durata. La poesia, qui, non è mai un oggetto isolato, ma un gesto che entra in relazione con il reale, modificandolo anche in modo minimo ma significativo. Questa visione richiama alcune linee della tradizione europea, dal pensiero simbolico fino alle riflessioni sulla funzione etica dell’arte, ma si sviluppa in modo autonomo, evitando sia il citazionismo sia la nostalgia. Il riferimento all’anima, intesa come principio generativo e non come concetto astratto, rappresenta uno degli elementi più interessanti, perché permette di mantenere un equilibrio tra interiorità e contemporaneità. Allo stesso tempo, il movimento si colloca in un dialogo continuo con la tecnologia, senza rifiutarla ma interrogandola criticamente. Questo atteggiamento lo distingue da molte altre esperienze contemporanee, spesso polarizzate tra entusiasmo e rifiuto. La scelta di non definirsi come stile ma come criterio rende il Dinanimismo particolarmente flessibile, capace di attraversare linguaggi diversi senza perdere coerenza. In questo senso, più che un movimento chiuso, appare come una tensione aperta, una direzione possibile per chi cerca nella parola qualcosa di più di un semplice esercizio formale.

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

