Quando il rock diventa racconto

Non tutte le canzoni rock cercano di raccontare qualcosa. Alcune puntano solo sull’energia. “2Squadre” di Giuseppe Binetti prova invece a unire entrambe le cose. La base sonora è potente e costruita su chitarre ribassate che ricordano certe atmosfere nu metal. Ma ciò che rende il brano interessante è il modo in cui questa energia viene utilizzata per parlare di un tema preciso. Il testo prende spunto dall’immaginario dei videogame per mettere in discussione il modo in cui la guerra viene spesso percepita. La logica delle squadre diventa una metafora della divisione tra fazioni. In alcuni momenti il brano sembra quasi voler costruire una scena cinematografica. L’ascoltatore viene trascinato dentro un paesaggio sonoro dove tensione e riflessione convivono. Il risultato è un singolo che non punta solo sull’impatto ma anche sul contenuto. Un brano che prova a ricordare quanto la realtà del conflitto sia distante dalla sua rappresentazione spettacolare.

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

