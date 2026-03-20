Daniel Dagrezio, “Le mie cinque fasi”: il dolore diventa racconto in musica

Un concept album costruito come un film, tra memoria, perdita e trasformazione emotiva



Con “Le mie cinque fasi”, Daniel Dagrezio firma un lavoro ambizioso e profondamente personale, capace di trasformare un’esperienza intima in un racconto universale. Pubblicato il 18 marzo 2026, l’album si presenta come un concept strutturato, in cui ogni brano rappresenta una tappa di un percorso emotivo complesso.

L’idea alla base del disco è chiara: attraversare il dolore senza aggirarlo. Dagrezio parte da una frattura personale e costruisce un viaggio che segue le trasformazioni di quella ferita, tra memoria, rabbia, smarrimento e tentativi di rinascita. Non c’è linearità, ma un movimento continuo, fatto di ritorni e cambi di prospettiva.

L’apertura con “Le mie cinque fasi – Prologo” introduce immediatamente l’ascoltatore in una dimensione concreta: una stanza, un giradischi, un ambiente reale che diventa simbolico. Da qui prende forma il primo capitolo con “Nel silenzio del bazar – Parte I”, un ricordo luminoso che racconta un incontro carico di intimità.

La narrazione prosegue con brani come “Vorrei amarti come meriti”, che mette al centro la fragilità del desiderio, e “Mai abbastanza”, dove il tempo accelera improvvisamente, segnando il passaggio dalla pienezza alla perdita. In “Roba da pazzi” emerge la confusione mentale, mentre “Ci vuole solo tempo” traduce la tensione emotiva in energia sonora.

La “Trilogia del Cuore Diviso”, che attraversa il disco in modo frammentato, aggiunge un secondo livello narrativo, approfondendo il tema della responsabilità emotiva e della colpa.

La seconda parte dell’album si muove tra consapevolezza e ricadute. Brani come “È tutta un’altra vita” e “Piccola” raccontano il peso dei futuri immaginati e la difficoltà di restare in equilibrio. In “Se sei casa” emerge una nuova comprensione, mentre “Grazie a te” segna un punto di svolta.

Il percorso si chiude con “La donna della mia vita – Epilogo”, un momento di sintesi in cui la frattura viene riconosciuta e trasformata in memoria stabile.

“Le mie cinque fasi” è un disco che non offre soluzioni semplici, ma invita a restare dentro le emozioni, trasformandole in racconto.

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Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

