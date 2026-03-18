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Lavoro, Tiso(Accademia IC): “Green Jobs grande opportunità anche in Italia”

DiMarco Montini

Mar 18, 2026

Lavoro, Tiso(Accademia IC): “Green Jobs grande opportunità anche in Italia”

“Negli ultimi anni si parla sempre più spesso di green jobs, ovvero quei lavori legati alla tutela dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile. La crescente attenzione ai cambiamenti climatici, alla riduzione dell’inquinamento e all’uso responsabile delle risorse naturali ha reso queste professioni infatti sempre più importanti. I green jobs non rappresentano solo una scelta etica, ma anche una grande opportunità economica e occupazionale per il presente e per il futuro. Comprendono ad esempio tutte quelle attività lavorative che contribuiscono a ridurre l’impatto ambientale delle produzioni e dei consumi. Rientrano in questa categoria pure i lavori legati alle energie rinnovabili, all’efficienza energetica, alla gestione dei rifiuti, alla mobilità sostenibile e alla protezione del territorio. Non si tratta solo di nuove professioni, ma anche della trasformazione di mestieri tradizionali, come ingegneri, tecnici, agricoltori e operai, che adottano pratiche più sostenibili. I green jobs sono dunque già una realtà concreta. La diffusione di pannelli solari, impianti eolici e veicoli elettrici ha creato una forte domanda di tecnici specializzati. Anche l’edilizia sostenibile, attraverso la riqualificazione energetica degli edifici, offre nuove opportunità di lavoro. Inoltre, le imprese sono sempre più spinte a ridurre le emissioni e a rispettare le normative ambientali, creando la necessità di figure professionali come consulenti ambientali ed esperti in sostenibilità. E anche nel futuro, il numero dei green jobs è destinato a crescere ulteriormente. Lo sviluppo dell’economia circolare richiederà professionisti capaci di progettare prodotti riciclabili e sistemi di riuso delle risorse. Anche l’innovazione tecnologica giocherà un ruolo fondamentale, con la nascita di nuove figure legate alla green innovation e alla transizione ecologica. In questo contesto, dunque, investire in occupazione verde significa creare nuove opportunità, ridurre l’impatto ambientale e costruire una società più sostenibile. La transizione ecologica non è solo una sfida, ma una grande occasione per il mondo del lavoro. Sopratutto in Italia, dove i green jobs possono davvero rappresentare una grande opportunità occupazionale, economica ed ambientale”.

Così, in una nota, Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente della associazione Bandiera Bianca.

Marco Montini

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