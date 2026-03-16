Sociale, Tiso(Accademia IC): “Povertà è emergenza globale”

“In un mondo caratterizzato da progresso tecnologico e crescita economica, la povertà rimane una delle sfide più gravi e urgenti a livello globale. Nonostante i significativi miglioramenti registrati negli ultimi decenni, milioni di persone continuano a vivere in condizioni di estrema precarietà, senza accesso a cibo sufficiente, acqua potabile, assistenza sanitaria e istruzione. Secondo i dati della Banca Mondiale, si parla di povertà estrema quando una persona vive con meno di una soglia minima giornaliera necessaria per soddisfare i bisogni essenziali. Anche se negli anni 1990-2015 si è assistito a una riduzione consistente del numero di persone in questa condizione, negli ultimi anni il trend ha subito un rallentamento, aggravato da crisi globali. Ma quali sono le cause della povertà globale? Sono molteplici: dai Conflitti armati, che distruggono economie e infrastrutture, ai Cambiamenti climatici, che colpiscono soprattutto le popolazioni più vulnerabili attraverso siccità, carestie e disastri naturali; dalle Disuguaglianze economiche all’Accesso limitato all’istruzione, che impedisce alle nuove generazioni di migliorare la propria condizione sociale. In molte aree dell’Africa subsahariana e dell’Asia meridionale, ad esempio, milioni di persone vivono ancora senza servizi essenziali. Ma la povertà non riguarda solo i Paesi in via di sviluppo: anche nelle economie avanzate esistono sacche di forte disagio sociale. Insomma siamo di fronte a un fenomeno preoccupante e grave. Come combatterlo? Nel 2015 l’Onu ha inserito tra gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 il traguardo di “Sconfiggere la povertà in tutte le sue forme”. Organizzazioni internazionali, governi e ONG collaborano per promuovere politiche di inclusione sociale, programmi di sostegno economico e investimenti in istruzione e sanità. Interventi come microcredito, cooperazione internazionale e programmi alimentari hanno dimostrato che la povertà può essere ridotta attraverso strategie mirate e coordinate. Tuttavia, le crisi recenti – dalla pandemia alle tensioni geopolitiche – hanno altresì evidenziato quanto i progressi possano essere fragili. Più in generale, la lotta contro la povertà non riguarda solo governi o grandi organizzazioni: coinvolge ogni cittadino, chiamato a contribuire ogni giorno con scelte consapevoli, solidarietà e partecipazione attiva alla vita sociale”.

Così, in una nota a stampa, Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente della associazione Bandiera Bianca.