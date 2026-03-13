Stazione Prenestina: degrado accanto ai campi sportivi e ai palazzi

Rifiuti di ogni genere e, poco distante, depositi di amianto da bonificare con risorse mai arrivate

“Tra presunte rigenerazioni e reale disinteresse, siamo a raccontarvi una storia di vero degrado e ci spiace sottolineare che, nel V Municipio, basta allontanarsi un po’ dalle zone più frequentate e si piomba nella più cupa desolazione”. Lo dichiara il segretario di Forza Italia in Municipio V Michel Emi Maritato.

“Stazione Prenestina, un vulnus per il nostro territorio. Potremmo definirla un non luogo, depotenziata negli anni a favore della vicina Tiburtina e così isolata, nonostante le strade di collegamento. Proprio qui, tra l’omonima via che dalla consolare immette allo scalo e via Latino Silvio, che parte dal Portonaccio, c’è un’area verde e, poco distanti le palazzine, i campi da tennis e il parcheggio degli sportivi che lo frequentano”, spiega Maritato. “Ebbene l’area è diventata una vera e propria discarica, sicuramente a causa di persone poco civili che depositano qui rifiuti di ogni genere ma ci chiediamo, come mai nessuno se ne occupa? Sacchetti colmi di rifiuti, resti di arredo e sanitari da bagno e pensare che per questa area, dissequestrata dopo anni, sono stati stanziati a dicembre 2025 ben 100 mila euro per la bonifica, di cui a tutt’oggi, non si vede traccia”, attacca il segretario.

“Un degrado estremo e la presenza, poco distante, di insediamenti abusivi, evidentemente ben tollerati se nessuno si fa carico di trovare rimedio. Ecco, da queste parti non vediamo personaggi con la fascia trasversale venire a scattare foto e girare filmati, non fa ‘audience’, ironizza il segretario. Ma non per questo tali aree devono essere dimenticate, hanno pari dignità almeno quanto quelle che fanno da scenografia da pubblicare sui social”, chiosa Maritato.