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Il debutto e lo sguardo verso il future

DiMarco Vittoria

Mar 13, 2026 #intervista, #musica italiana, #news

Dopo l’uscita del singolo “Lui mi darà”, Alex Peacemaker inizia a immaginare il percorso che la sua musica potrà intraprendere. Tra fede, scrittura e desiderio di condividere un messaggio positivo, l’artista parla dei prossimi passi e delle aspirazioni che guidano il suo cammino.

Alex, è un piacere averti qui. Qual è il prossimo traguardo che sogni di raggiungere ora che il tuo debutto è realtà?

Andare in tutto il mondo per portare il messaggio di fede e speranza attraverso i miei brani.

Immagini un album interamente ispirato alla tua esperienza spirituale o ti piacerebbe esplorare anche altre tematiche?

Sto completando il mio album con inediti scritti interamente da me che parlano della mia esperienza spirituale.

Ti interessa collaborare con altri artisti della scena cristiana o pop italiana?

Si mi piacerebbe collaborare con artisti pop italiana, portando comunque un messaggio di fede.

Quali qualità stai coltivando dentro di te come cantautrice in questa nuova fase?

L’amore per il prossimo.

Che ruolo hanno i social nella tua missione artistica?

Rendere pubblico il messaggio da parte di Dio.

Come ti vedi nella musica tra qualche anno?

Una persona umile a cui vengono aperte porte importanti, non per le mie capacità ma per grazia e volontà di Dio.

Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

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Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

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