“Civili”: la canzone dei Dresda che trasforma la rabbia in racconto

La title track del nuovo album unisce rock abrasivo e riflessione sociale, raccontando il rapporto tra media, guerra e percezione collettiva



Nel linguaggio del rock esiste una lunga tradizione di canzoni che cercano di raccontare il proprio tempo. Non sempre attraverso slogan politici espliciti, ma spesso attraverso immagini, provocazioni e tensioni emotive. “Civili”, il nuovo singolo dei Dresda, si muove esattamente in questo territorio.

Il brano è la title track dell’album che la band milanese pubblicherà nei prossimi mesi e rappresenta il punto di ingresso nel loro nuovo universo sonoro.

Al centro della canzone c’è un sentimento complesso, fatto di rabbia, impotenza e inquietudine. Un’emozione che nasce dalla percezione di vivere in un mondo in cui la violenza sembra diventata parte del paesaggio mediatico quotidiano.

Notizie di guerra, immagini di distruzione e testimonianze di sofferenza scorrono sugli schermi dei nostri dispositivi con una frequenza impressionante.

E proprio questa sovraesposizione produce un paradosso: più vediamo, meno sembriamo sentire.

I Dresda trasformano questo paradosso nel cuore narrativo del brano.

La provocazione di un’apocalisse immaginata come “soluzione” non è una visione distruttiva, ma il modo per raccontare un senso di frustrazione collettiva.

In questo scenario, la parola “civili” assume un significato ancora più forte.

Non indica più semplicemente chi non combatte, ma chi subisce le conseguenze della guerra senza avere alcun potere di scelta.

Musicalmente il brano sostiene questa tensione con un sound diretto e abrasivo.

Le chitarre costruiscono un muro sonoro compatto, mentre l’arrangiamento lascia spazio alla dinamica emotiva del testo.

La produzione di Giuliano Dottori contribuisce a mantenere il giusto equilibrio tra energia e chiarezza narrativa. “Civili” non è solo un singolo.

È anche una dichiarazione d’intenti che anticipa la direzione artistica del disco.

Un album che promette di muoversi tra dimensione personale e riflessione collettiva, cercando di raccontare le contraddizioni della contemporaneità.

In un panorama musicale spesso dominato da linguaggi più leggeri, i Dresda scelgono invece di affrontare un tema scomodo.

E forse è proprio questo il ruolo più autentico che il rock può ancora avere oggi.

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Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

