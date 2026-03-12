Comunali Albano Laziale, Giorgi(Pd): “Opere pubbliche priorità per vivibilità famiglie”

“Nel campo delle opere pubbliche e delle infrastrutture il centrosinistra ha dimostrato, in questi anni, cosa significa governare con serietà, efficienza e concretezza”. Così Remo Giorgi, candidato al Consiglio comunale di Albano Laziale nella lista del Partito Democratico, a sostegno del candidato sindaco Massimiliano Borelli, in vista delle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026. “Il lavoro portato avanti dall’amministrazione guidata dall’ex sindaco Borelli nel mandato amministrativo 2020/2025 – spiega Giorgi – è sotto gli occhi di tutti. Sarebbe persino lungo elencare tutte le opere e gli interventi realizzati in questi cinque anni. Parliamo di progetti concreti che hanno migliorato e miglioreranno la qualità della vita delle famiglie, riqualificato quartieri e rafforzato i servizi per la comunità”. Tra gli interventi più significativi Remo Giorgi ricorda il progetto di rigenerazione urbana del centro storico, il recupero di piazza Carducci, la realizzazione del nuovo asilo nido di via Pietro Sannibale nel quartiere La Stella, e la ristrutturazione con efficientamento energetico delle case comunali di via Propaganda. E ancora: la ristrutturazione del campetto all’interno della scuola di via Rossini per agevolare le attività sportive dei ragazzi con un investimento di 100 mila euro. Importanti opere hanno interessato anche le frazioni. A Pavona, ad esempio, sono stati realizzati il centro polivalente di piazza Sanremo, la riqualificazione urbana di via Roma, mentre la rotatoria via Piani di Monte Savello-Nettunense è in corso di realizzazione. A Cecchina, il progetto PUI Sport -Piani Urbani Integrati, il completamento dei lavori nelle aree circostanti la nuova palestra e la nuova scuola di via Romania, con la realizzazione di un campo all’aperto e nuovi spazi dedicati allo sport e alla socialità. Sempre nell’ambito dei progetti di riqualificazione urbana e sociale rientra anche il recupero di Villa del Vescovo, con un nuovo parco giochi e spazi condivisi per la cittadinanza.

Non solo, ecco altre opere pubbliche e infrastrutture, attese da tutto il territorio: “Vale la pena ricordare – aggiunge Giorgi – la nuova scuola di via Torino, un investimento di circa 7 milioni: il primo e il secondo stralcio sono stati inaugurati nel 2022, il terzo a settembre 2025. Resta ora da completare il quarto stralcio, con la realizzazione di palestra e auditorium. Degna di nota, poi, la realizzazione del sottopasso di via dei piani di Monte Savello, opera storica e attesissima, con un investimento di 7 milioni più 1,5 per la rete fognaria inesistente. Grande attenzione, inoltre, è stata dedicata anche alla viabilità di Albano Laziale. Da molti anni, infatti, non si interveniva in maniera così ampia sul centro storico. Oggi strade importanti come via Piano delle Grazie, via Baccelli, via Castro Pretorio, via Vittorio Veneto, parte di via Saffi, via della Rotonda e via De Gasperi sono finalmente più sicure e percorribili”. Per il candidato del Pd il lavoro svolto, dunque, rappresenta la base da cui ripartire: “Per noi governare significa lavorare ogni singolo giorno per il bene della città. Ripartiremo dai cantieri programmati, dai finanziamenti ottenuti, dai progetti pronti e anche da quelli che sono stati interrotti e che riprenderemo. Scuole, spazi pubblici, strade, sicurezza e riqualificazione dei quartieri – conclude Giorgi – sono le priorità su cui continueremo a lavorare per rendere sempre vivibile l’intero territorio: Albano centro, Cecchina, Pavona, Le Mole e Cancelliera. Il nostro obiettivo resta lo stesso: portare servizi, tutelare l’ambiente e garantire salute, sicurezza e qualità della vita a tutte le famiglie di Albano Laziale”.