Marciapiedi impraticabili, poca sicurezza per i cittadini

Rifiuti e infestanti impediscono il passaggio ai cittadini: è il flop della manutenzione

“Ė inutile, non c’è più sordo di chi non vuol sentire. Sul territorio del V Municipio si continua a fare propaganda sterile senza che i problemi siano risolti alla radice. Ci rendiamo conto che un convegno, un post sui social, una dichiarazione diffusa dovunque possano far colpo ma la cruda realtà, che è sotto gli occhi di tutti i cittadini ogni giorno, parla più di qualsiasi messaggio autoreferenziale”. Lo dichiara il segretario di Forza Italia in Municipio V Michel Emi Maritato.

“Non ci si può dedicare esclusivamente a ridondanti convegni, incontri, comunicati sulla presunta rigenerazione dei nostri quartieri se poi non si provvede alla quotidiana manutenzione. Ci riferiamo, questa volta, alle condizioni in cui versano i nostri marciapiedi, sconnessi e pieni di piante infestanti. Cosa si aspetta per provvedere allo sfalcio? Per non parlare ci via di Centocelle, in cui ai pedoni è quasi impedito di camminare in sicurezza per quanto i marciapiedi sono malmessi e, dal civico 15 in poi sono addirittura inesistenti”, continua Maritato.

“Ci chiediamo, cosa si aspetta a impiegare le risorse per la ordinaria manutenzione? Ė il minimo che si aspettano i cittadini. Tra un convegno e l’altro, ci si potrebbe magari dedicare un po’ di più all’ascolto della voce della collettività, cercare un contatto per recepire le esigenze. Troppo facile esibire trionfanti immagini sui social, quando la realtà consiste in una fotografia del tutto opposta e molto, molto deludente”, conclude il segretario.