Nedo pubblica “Ci vuole iniziativa”, un disco che racconta il coraggio di agire

Nove brani tra inquietudini e slanci: il cantautore friulano debutta con un album nato dall’incontro con il produttore Daniele Grasso



A volte basta un piccolo gesto per cambiare direzione. È questo il filo conduttore di “Ci vuole iniziativa”, il primo album del cantautore friulano Nedo, pubblicato il 5 marzo e composto da nove brani che affrontano il tema del movimento, inteso come scelta di reagire alle proprie paure e alle difficoltà del presente.

Il titolo del disco nasce da una consapevolezza: scoraggiamento, sensi di colpa e pensieri ossessivi possono diventare compagni di viaggio ingombranti. Per superare queste condizioni, suggerisce l’artista, serve un gesto di iniziativa, anche minimo. Le canzoni raccontano proprio questo momento di passaggio tra immobilità e azione.

La produzione del disco prende forma al The Cave Studio di Catania, dove Nedo incontra il produttore Daniele Grasso. Il lavoro tra i due porta alla costruzione di un suono diretto e viscerale, capace di amplificare il senso di urgenza presente nei testi.

Grasso suona chitarre, basso e gran parte degli strumenti presenti nel disco, modellando una dimensione sonora che alterna momenti intimi e aperture più energiche. A sostenere il ritmo delle tracce ci sono le batterie di Peppe Scalia e Giovanni Spadaro, mentre un gruppo di voci corali contribuisce ad arricchire il tessuto emotivo delle canzoni.

L’album si sviluppa come un percorso narrativo fatto di immagini e riflessioni. In “Nina” emerge una domanda che invita a guardarsi dentro, mentre “Quello che farò” racconta il momento in cui si decide di agire senza aspettare conferme esterne.

“Passi indietro” e “Fino al fondo” affrontano invece il peso delle esperienze passate, trasformandole in strumenti per orientarsi nel presente. In “Bandiere” si riflette sul senso della partecipazione e della lotta, mentre “Tarli” e “Bagni di rovi” esplorano le ferite emotive e il dolore che lascia tracce profonde.

Distribuito da Digital Noises per Dcave Records, “Ci vuole iniziativa” segna l’esordio discografico di Nedo e propone un percorso musicale sincero e diretto, che invita a confrontarsi con le proprie fragilità e a trovare il coraggio di agire.

