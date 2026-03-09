La nuova musica italiana parla sempre più al femminile

Nella classifica Indie Music Like del MEI tre artiste di epoche diverse conquistano il podio

La scena indipendente italiana si tinge di rosa. Nella nuova classifica Indie Music Like del MEI il podio è interamente occupato da artiste donne, simbolo di tre generazioni musicali che dialogano tra loro e raccontano l’evoluzione del panorama musicale nazionale.

A guidare la graduatoria è Ditonellapiaga con “Che fastidio!”, brano presentato al Festival di Sanremo 2026 e già diventato uno dei pezzi più riconoscibili dell’ultima stagione musicale. Il singolo, caratterizzato da un sound elettronico e da un testo ironico e dissacrante, ha consolidato il successo della cantautrice romana tra il pubblico più giovane. Alle sue spalle si colloca la band Bambole di Pezza con “Resta con me”. Il gruppo, nato negli anni Duemila e tornato negli ultimi anni al centro dell’attenzione della scena rock italiana, ha portato sul palco dell’Ariston una power ballad che racconta amicizia, libertà e solidarietà femminile. Il brano è stato pubblicato durante il Festival di Sanremo 2026 e ha segnato il ritorno della band nel grande circuito mediatico.

Il terzo gradino del podio è occupato invece da Patty Pravo con “Opera”. La presenza della cantante veneziana accanto alle nuove generazioni dimostra ancora una volta la sua capacità di attraversare epoche musicali diverse restando sempre un punto di riferimento della musica italiana.

La classifica Indie Music Like rappresenta da oltre vent’anni uno degli osservatori privilegiati della musica indipendente italiana. Ogni mese vengono monitorate centinaia di nuove produzioni provenienti da etichette indipendenti, autoproduzioni ed artisti emergenti, con diffusione su centinaia di radio in tutta Italia.

Il podio di questa settimana racconta una scena musicale sempre più dinamica, in cui la presenza femminile non è più un’eccezione ma una delle principali forze creative del panorama contemporaneo.

