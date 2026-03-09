Al via il progetto “Ariccia Cardioprotetta”: presentazione il 14 marzo presso Palazzo Chigi

Prende l’avvio il progetto “Ariccia Cardioprotetta”, un’iniziativa innovativa dedicata alla promozione della salute cardiaca e alla sicurezza della comunità. L’evento di presentazione si terrà il 14 marzo 2026, presso Palazzo Chigi, in Piazza di Corte, dalle ore 9:30 alle 13:00.

Il progetto sarà presentato dal Dott. Alessandro Cavalieri, Dirigente Medico Cardiologo e Istruttore del Centro Formazione Emergenze dell’AO San Camillo Forlanini di Roma. L’iniziativa, ideata e promossa dal medico cardiologo, nasce dalla volontà di diffondere nella comunità civile la cultura delle manovre di rianimazione cardiopolmonare (RCP) e dalla sensibilità del Sindaco di Ariccia, Gianluca Staccoli, per il benessere e la sicurezza della comunità ariccina.

«La prevenzione della morte improvvisa è un obiettivo fondamentale. In caso di arresto cardiaco, agire tempestivamente e precocemente è cruciale, aumentando significativamente la probabilità di sopravvivenza. Con questo progetto formiamo i cittadini ad intervenire rapidamente, salvando vite» – ha sottolineato il Dott. Alessandro Cavalieri.

In tal senso, il cardiologo, insieme ad altri istruttori del Centro Formazione Emergenze del San Camillo, ha provveduto alla formazione BLSD (Basic Life Support Defibrillation) dei primi quaranta cittadini di Ariccia, tra appartenenti alla Polizia Locale, dipendenti comunali e personale di Palazzo Chigi.

Inoltre, grazie al progetto, i cittadini di Ariccia avranno la possibilità di scaricare un’applicazione sui propri smartphone attraverso la quale sarà possibile individuare rapidamente, in caso di necessità, il DAE (defibrillatore) più vicino alla vittima di arresto cardiaco.

Il Comune di Ariccia ha sostenuto concretamente l’iniziativa facendosi carico della fornitura e dell’installazione dei defibrillatori (DAE) sul territorio comunale, nonché delle spese per la formazione del personale, contribuendo così alla realizzazione di una rete di cardioprotezione a servizio della comunità.

«Ariccia Cardioprotetta segna un passo significativo verso una comunità più sicura e consapevole. È nostro dovere non solo fornire strumenti salvavita, come i defibrillatori, ma anche educare e formare i cittadini al loro utilizzo» – ha commentato il Sindaco Gianluca Staccoli.

All’evento parteciperanno anche il Sen. Marco Silvestroni, l’On. Andrea Volpi, Antonello Aurigemma, Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, le Consigliere Regionali Micol Grasselli ed Edy Palazzi, e il Dott. Marco Mattei, Capo di Gabinetto del Ministro della Salute.

Saranno presenti inoltre il Dott. Giovanni Profico, Direttore Generale dell’ASL Roma 6, e il Dott. Angelo Aliquò, Direttore Generale dell’AO San Camillo Forlanini di Roma, insieme ad altri professionisti della salute come il Prof. Domenico Gabrielli, il Prof. Francesco Fedele, il Dott. Sandro Petrolati, il Dott. Natale Di Balerdino e il Dott. Narciso Mostarda, che discuteranno temi cruciali legati alla prevenzione, alla formazione e al rafforzamento della rete dell’emergenza.

Il progetto “Ariccia Cardioprotetta” mira quindi a potenziare la rete dell’emergenza della città, attraverso la diffusione dei defibrillatori e la formazione dei cittadini al loro utilizzo.

La cittadinanza è invitata a partecipare.